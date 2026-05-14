Man City goni Arsenal. Guardiola mówił, co musi się zmienić

Josep Guardiola zabrał głos w sprawie walki Manchesteru City o mistrzostwo Premier League. Hiszpan jasno wskazał, co jego zespół musi poprawić, by dogonić Arsenal.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola z jasnym poglądem w sprawie walki o mistrzostwo

Manchester City wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Premier League, jednak sytuacja Obywateli nie zależy już wyłącznie od nich samych. Zespół Josepa Guardioli zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 77 punktów, podczas gdy prowadzący Arsenal ma 79 oczek i rozegrał jedno spotkanie więcej. Presja rośnie, a margines błędu jest minimalny.

Hiszpański trener ostatnio odniósł się do sytuacji swojego zespołu i podkreślił, że najważniejsze jest skupienie się na własnej grze. – Nie omawialiśmy tego, co wydarzyło się w ostatnim meczu z naszym rywalem w walce o tytuł. Po prostu wykonujemy swoją pracę. Wielokrotnie spotykałem się z podobnymi sytuacjami. Zarówno tutaj, w Premier League, jak i w Barcelonie i Bayernie – powiedział Guardiola cytowany przez BBC Sport.

Doświadczony szkoleniowiec zaznaczył również, że jego drużyna musi znacząco podnieść poziom, jeśli chce sięgnąć po końcowy triumf. – Oczywiście chcemy utrzymać szanse na sukces przed finałem. Niestety wiele rzeczy jest poza naszą kontrolą z różnych powodów. Aby wygrać pozostałe mecze i zapewnić sobie tytuł, musimy grać znacznie lepiej – dodał Guardiola.

Wszystko wskazuje na to, że końcówka sezonu Premier League przyniesie ogromne emocje. Walka o mistrzostwo rozstrzygnie się na ostatniej prostej.