Atalanta łatwo wygrała. Zalewski na plus, ale Włosi wytknęli mu jeden szczegół

Atalanta bez większych problemów pokonała Lecce (3:0). Nieco ponad godzinę rozegrał Nicola Zalewski. Włoskie media oceniły go na plus, ale wytknęły mu jeden szczegół, który musi poprawić.

marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski na plus. Atalanta wygrywa i włącza się do walki o Ligę Mistrzów

Atalanta wykorzystała potknięcie AS Romy oraz Como i rozpoczęła pogoń za TOP4 Serie A. W poniedziałek po południu podopieczni Raffaele Palladino grali na wyjeździe z Lecce. Bez większych problemów wywieźli ze Stadio Via del Mare komplet punktów. Bramki dla La Dei strzelali Giorgio Scalvini, Nikola Krstović oraz Giacomo Raspadori. Ponad godzinę rozegrał Nicola Zalewski.

Występ reprezentanta Polski został pozytywnie oceniony przez włoskie media. Natomiast zgodnie przyznano, że Zalewski miał problem z podejmowaniem decyzji na boisku. Z kolei na plus zapisano przy jego nazwisku dużą intensywność oraz energię, co ożywiło grę.

– Zapewniał bardzo dużą intensywność i niewyczerpaną energię. Podnosi tempo gry i systematycznie szuka błysku, by stworzyć przewagę, ale w kluczowym momencie brakuje mu precyzji, przez co marnuje kilka obiecujących sytuacji. Elektryczny – ocenił serwis Tutto Atalanta.

– Ożywia grę, nie schodzi z intensywności, choć nie zawsze podejmuje najlepsze decyzje – napisał serwis Tuttomercato.

Zalewski ma w tym sezonie 34 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 2 gole i zanotował 7 asyst. Do Bergamo trafił latem ubiegłego roku z Interu Mediolan. Kontrakt z La Deą ma ważny do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.