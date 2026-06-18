Inter blisko porozumienia z Atalantą. Hitowy transfer w Serie A o krok

Marco Palestra jest o krok od transferu do Interu Mediolan. Według informacji Sky Sport rozmowy z Atalantą nabrały tempa, a strony są znacznie bliżej porozumienia niż jeszcze kilka dni temu.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter podniósł ofertę za Palestrę

Marco Palestra od początku letniego okienka transferowego był jednym z głównych celów Interu. Działacze z Mediolanu nie ukrywali, że właśnie w nim widzą następcę Denzela Dumfriesa, który w przyszłym sezonie będzie grał w Realu Madryt.

Negocjacje z Atalantą nie należały do łatwych. Klub z Bergamo oczekiwał za swojego zawodnika około 50 milionów euro, podczas gdy pierwsze propozycje Interu opiewały na nieco ponad 40 milionów euro plus bonusy. Jak informuje Sky Sport, podczas ostatniego spotkania między klubami mediolańczycy przedstawili nową, ulepszoną ofertę.

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Duże znaczenie ma również postawa samego zawodnika. Według źródła Palestra nie chce rozważać innych kierunków i koncentruje się wyłącznie na transferze do Interu. Piłkarz miał odrzucić zainteresowanie ze strony klubów Premier League, w tym Chelsea oraz Manchesteru City.

W Mediolanie od początku traktowano reprezentanta młodego pokolenia jako priorytet. Mimo pojawiających się w mediach nazwisk Andrei Cambiaso czy Dana Ndoye, klub nie zmienił swoich planów. Działacze konsekwentnie pracowali nad pozyskaniem zawodnika Atalanty i teraz są coraz bliżej realizacji tego celu.

Według Sky Sport przełom może nastąpić już na początku przyszłego tygodnia. Jeśli strony dopracują ostatnie szczegóły, transfer zostanie sfinalizowany za kwotę sięgającą 50 milionów euro wraz z bonusami. Palestra ma za sobą udany sezon, w którym rozegrał 37 spotkań w Serie A i zanotował jednego gola oraz cztery asysty.