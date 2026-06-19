Motor Lublin zatrzymał zawodnika. Jest porozumienie

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Gasper Tratnik na dłużej w Motorze

Motor Lublin zakończył miniony sezon PKO BP Ekstraklasy na 12. miejscu. Choć zespół zapewnił sobie utrzymanie, po zakończeniu rozgrywek w klubie doszło do wielu zmian. Najważniejsza z nich dotyczyła ławki trenerskiej. Z klubem pożegnał się Mateusz Stolarski, a jego miejsce zajął Mariusz Misiura. Szkoleniowiec w ostatnich latach wykonał bardzo dobrą pracę w Wiśle Płock.

Klub opuścili już m.in. Bartosz Wolski, Ivan Brkić, Sergi Samper oraz Mathieu Scalet. W piątek klub oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu z Gasperem Tratnikiem. Słoweński bramkarz podpisał nową umowę, która będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku.

26-letni golkiper trafił do Motoru w styczniu 2025 roku ze słoweńskiego ND Primorje. W minionym sezonie Tratnik wystąpił w dziewięciu spotkaniach na wszystkich frontach i dwukrotnie zachował czyste konto. Choć nie zawsze miał miejsce w podstawowym składzie, klub wyraźnie wiąże z nim plany.

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– To jest dla mnie duży moment. Jestem dumny i szczęśliwy, że klub okazał mi zaufanie. Chciałbym się za to odwdzięczyć na boisku. Bardzo dobrze się czuję w mieście, w klubie i przy kibicach, którzy zawsze nas wspierają – podkreślił Tratnik, cytowany przez klubowe media.

– Poprzedni sezon nie był dla mnie łatwy. Chciałbym grać więcej, ale Ivan miał świetną formę. To jest piłka nożna. Ja ciężko pracuję i staram się być coraz lepszym, dlatego też chciałbym podziękować trenerom bramkarzy. Dostałem szansę na koniec sezonu i myślę, że zagrałem dobre mecze, ale wiem, że mam jeszcze miejsce na poprawę – dodał.