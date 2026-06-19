Inter Mediolan nagrodził Chivu. Nowy kontrakt za podwójną koronę

Inter Mediolan w sezonie 2025/2026 sięgnął po podwójną koronę, wygrywając mistrzostwo oraz puchar Włoch. W nagrodę nowy kontrakt z klubem podpisał Cristian Chivu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Chivu podpisał kontrakt z Interem do 2028 roku

Inter Mediolan w sezonie 2025/2026 był bezsprzecznie najlepszą drużyną we Włoszech. Co prawda, przygoda w Lidze Mistrzów zakończyła się znacznie wcześniej, niż przewidywano, ale na krajowym podwórku zgarnęli podwójną koronę. Cristian Chivu w pierwszym roku pracy sięgnął po mistrzostwo oraz puchar Włoch. Warto dodać, że był to jego pierwszy pełny sezon w roli trenera w seniorskiej piłce.

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Nic więc dziwnego, że w nagrodę za świetne wyniki Inter Mediolan wynagrodził go nowym kontraktem. Cristian Chivu przedłużył umowę do czerwca 2028 roku. Wcześniej porozumienie z klubem obowiązywało do połowy 2027 roku. Mediolańczycy mają w zwyczaju podpisywać z trenerami krótsze kontrakty. 45-latek pracuje w Il Biscione od czerwca 2025 roku, gdy zastąpił Simone Inzaghiego.

Chivu prowadził zespół w 58 meczach. Jego bilans to 38 zwycięstw, 8 remisów i 12 porażek. Średnio zdobywa 2,10 punktu na mecz. W minionym sezonie zdobył nagrodę dla trenera roku Serie A. Wcześniej pracował przez kilka miesięcy jako opiekun włoskiej Parmy.

Pod wodzą rumuńskiego szkoleniowca Inter przeszedł pewne zmiany, zwłaszcza jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę. Jednym z kluczowych zawodników stał się reprezentant Polski – Piotr Zieliński. 32-latek odzyskał formę u Chivu, czego dowodem było 7 goli i 4 asysty.

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