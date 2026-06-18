Como żąda fortuny za swoją gwiazdę. Pierwsza oferta odrzucona

Martin Baturina to czołowy pomocnik w Serie A. Como 1907 odrzuciło ofertę w wysokości 55 milionów euro za swojego zawodnika. Opisywaną propozycję złożyła Aston Villa - podaje Ekrem Konur z portalu Fussball Daten.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas - trener Como 1907

Aston Villa stara się o pozyskanie Martina Baturiny

Martin Baturina był jedną z czołowych postaci Como 1907 w poprzednim sezonie Serie A, który ekipa Cesca Fabregasa zakończyła na 4. pozycji w tabeli i awansowała do Ligi Mistrzów. 23-letni pomocnik w związku ze znakomitą formą wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Włoski klub otrzymał już pierwsze oferty za swoją gwiazdę.

Jak poinformował Ekrem Konur na łamach portalu „Fussball Daten”, propozycję za Baturinę złożyła między innymi Aston Villa. Angielski gigant zaoferował 55 milionów euro za chorwackiego piłkarza, jednak takie pieniądze nie przekonały włodarzy Como. Władze ze Stadio Giuseppe Sinigaglia, które nie narzekają na brak funduszy, nie zamierzają sprzedawać ofensywnego pomocnika za mniej niż 70-80 milionów euro.

20-krotny reprezentant Chorwacji z powodzeniem występuje w koszulce drużyny z Lombardii od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do Włoch za 18 milionów euro z Dinama Zagrzeb, którego jest wychowankiem. Mierzący 172 centymetry rozgrywający w minionej kampanii pojawił się na boisku w 34 meczach, zdobył 8 bramek i zanotował 4 asysty. Jego umowa z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

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