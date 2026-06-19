Real Madryt szuka bramkarza. Głośne nazwisko za Courtois

Real Madryt rozgląda się za nowym bramkarzem. Thibaut Courtois ma kontrakt do końca przyszłego sezonu. Fichajes podaje, że jednym z kandydatów na jego następcę jest Diogo Costa.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Diogo Costa kandydatem na następcę Courtois w Realu Madryt

Thibaut Courtois od 2018 roku broni dostępu do bramki Realu Madryt. Hiszpański gigant wykupił go z Chelsea za 35 milionów euro. Co ciekawe, wcześniej bronił barw lokalnego rywala, czyli Atletico, z którym dotarł do finału Ligi Mistrzów w 2014 roku przeciwko Los Blancos. Belg zamurował miejsce między słupkami, nie dopuszczając żadnego innego bramkarza. Łącznie rozegrał już 333 mecze w klubie.

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Jego kontrakt wygasał z końcem czerwca tego roku. Real Madryt zdecydował się przedłużyć umowę z 34-latkiem, ale tylko o jeden sezon. Courtois przyznał, że nie jest z tego powodu zaniepokojony, ponieważ to znana praktyka w Realu Madryt. Niemniej jednak wspomniał, że powoli nadchodzi czas, w którym Real musi poszukać jego następcy. Potencjalnych kandydatów wskazał serwis Fichajes.

Wygląda na to, że poszukiwania już trwają, a Florentino Perez umieścił kilku bramkarzy na liście życzeń. Otwiera ją jeden z najlepszych golkiperów w Europie – Diogo Costa. Portugalczyk mimo wielu ofert i dużego zainteresowania cały czas nie odszedł z FC Porto. Pod uwagę brani są również Bart Verbruggen, Robin Risser, Mike Penders oraz kolejne głośne nazwisko, czyli Gregor Kobel z Borussii Dortmund.

W przyszłym sezonie pierwszym bramkarzem wciąż będzie Courtois. Natomiast niewykluczone, że za rok Królewscy ściągną nowego golkipera, który będzie przygotowywał się do roli następcy Belga.

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