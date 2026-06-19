Turcja – Paragwaj: typy i kursy. Arda Guler musi wejść na wyższy poziom

Turcja - Paragwaj: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Turcja Paragwaj Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 18:57

Turcja – Paragwaj: typy bukmacherskie

20 czerwca w godzinach porannych czeka nas mecz drugiej kolejki grupy D mistrzostw świata 2026. Santa Clara, a konkretnie Levi’s Stadium będzie gospodarzem spotkania Turcja – Paragwaj. Będzie to rywalizacja z udziałem drużyn, które nie zdobyły jeszcze punktu na trwającym mundialu. Porażka w pierwszej kolejce niczego jeszcze nie przekreśla. Znacząco zwiększa ona jednak presję na obu ekipach. Kto poradzi sobie lepiej w tej trudnej sytuacji? Mój typ: obie drużyny strzelą.

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Turcja – Paragwaj: ostatnie wyniki

Turcy do mundialu przystępowali już niemal tradycyjnie w roli kandydata na czarnego konia turnieju. Tym razem predykcje te zdawały się zasadne, ponieważ reprezentacja Turcji przed mistrzostwami świata miała serię ośmiu meczów bez porażki, w tym aż siedmiu zwycięstw. Nastroje popsuł jednak inauguracyjny pojedynek z Australią, która to pokonała Turków 2:0.

Dobrych wspomnień z mundialu w Ameryce, Kanadzie i Meksyku nie dotychczas także Paragwaj. W przypadku tej kadry można było spodziewać się lepszego występu z gospodarzem turnieju. Stany Zjednoczone zaprezentowały się jednak kapitalnie i wybiły Paragwajczykom nadzieję na zdobycie choćby punktu. Ostatecznie Paragwaj przegrał w pierwszej kolejce 1:4.

Turcja – Paragwaj: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą tylko raz w historii i to w ubiegłym wieku. W 1995 roku Turcja zremisowała z Paragwajem 0:0.

Turcja – Paragwaj: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Turcję, czego dowodzi kurs 2.15. Współczynnik na remis to 3.40. Z kolei wygraną Paragwaju możesz zagrać po kursie 3.55.

Turcja Paragwaj 2.15 3.40 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 18:57

Turcja – Paragwaj: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Turcji

Remis

Wygrana Paragwaju Wygrana Turcji

Remis

Wygrana Paragwaju 0 Votes

Turcja – Paragwaj: przewidywane składy

Turcja: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yilmaz; Akturkoglu

Paragwaj: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Maidana; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria

Turcja – Paragwaj: transmisja meczu

Pojedynek między Turcją a Paragwajem będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w sobotę (20 czerwca) o godzinie 05:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Rafał Kędzior i Grzegorz Goncerz.

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