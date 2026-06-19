Man United ruszył po piłkarza Realu. Na stole 60 mln euro

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Action Plus Sports Images / Alamy

Man United zdecydowany na transfer Camavingi z Realu

Manchester United po dwóch latach przerwy awansował do Ligi Mistrzów. Od stycznia, gdy stery w zespole przejął Michael Carrick, ekipa Czerwonych Diabłów rozpoczęła marsz w górę tabeli. Ostatecznie udało im się zająć wysokie 3. miejsce w Premier League. Gra w elitarnych rozgrywkach wymaga odpowiednich wzmocnień. Klub szuka środkowego pomocnika, a kandydata znalazł w Realu Madryt.

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Z doniesień Miguela Serrano wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Eduardo Camavinga. To nie pierwszy raz, gdy Manchester United interesuje się francuskim pomocnikiem. Wcześniej był nie do wyjęcia, ale teraz sytuacja miała ulec zmianie.

Real Madryt jest otwarty na sprzedaż Camavingi, ale musi dostać satysfakcjonującą ofertę. Hiszpański dziennikarz ustalił, że zadowoli ich propozycja na poziomie 60 milionów euro. Sam piłkarz chciałby zostać w Madrycie, ale transfer do Premier League starannie przemyśli. Co więcej, niebawem może nie mieć szans na regularną grę, ponieważ Królewscy szukają nowego pomocnika.

Czerwone Diabły to tylko jedna z opcji dla reprezentanta Francji. Poważnie zainteresowany jest nim również Juventus. Stara Dama kontaktowała się nawet z wicemistrzem Hiszpanii, aby zapytać o wycenę pomocnika. Bardziej prawdopodobne jest jednak odejście do Premier League, a więc Manchesteru United.

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