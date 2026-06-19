Real może przeprowadzić kolejny transfer. Mourinho poprosił o gwiazdę!

Real Madryt szuka kolejnych opcji do wzmocnienia środka pola w letnim okienku. Według Mundo Deportivo na celowniku hiszpańskiego giganta znalazła się gwiazda Serie A.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

McTominay znów u Mourinho? Jest zainteresowanie Realu

Uwagę Realu Madryt przyciągnął Scott McTominay. Pomocnik jest aktualnie jednym z najważniejszych zawodników Napoli. Według doniesień kluczową rolę w całym procesie odgrywa nowy szkoleniowiec hiszpańskiego zespołu Jose Mourinho.

Portugalczyk bardzo dobrze zna zawodnika z czasów wspólnej pracy w Manchesterze United. To właśnie ten szkoleniowiec dał mu szansę debiutu w dorosłej piłce i mocno na niego stawiał. Teraz doświadczony trener widzi w nim idealnego kandydata do wzmocnienia drugiej linii Los Blancos. 29-letni Szkot gwarantuje doświadczenie na najwyższym poziomie, siłę fizyczną i dyscyplinę taktyczną.

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W konsekwencji te doniesienia wywołały zaniepokojenie w gabinetach ekipy z Neapolu. Włosi uważają reprezentanta Szkocji za kluczową postać swojej drużyny. Kontrakt piłkarza obowiązuje wprawdzie do 2028 roku, ale klub chce jak najszybciej podpisać nową umowę. Władze zespołu doskonale wiedzą, że zainteresowanie ze strony Madrytu może mocno skomplikować sytuację.

Wartość rynkowa pomocnika wynosi około 40 milionów euro. Jednak ze względu na pozycję piłkarza w klubie ewentualne rozmowy dotyczyłyby wyższych kwot. Na dodatek klub z Serie A uznaje go teraz za zawodnika nietykalnego.