Brazylia – Haiti: typy i kursy. Wielka szansa na gole dla Viniciusa i Raphinhi

Brazylia zagra z Haiti w meczu 2. kolejki grupy C na mundialu. Spotkanie zostanie rozegrane w nocy z piątku na sobotę o godz. 2:30. Drużyna Carlo Ancelottiego chce się zrehabilitować za rozczarowujący remis z Marokiem.

DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia Haiti Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 17:05

Brazylia – Haiti: typy bukmacherskie

Brazylia zmierzy się z Haiti w meczu 2. kolejki grupy C mistrzostw świata 2026 na Lincoln Financial Field w stanie Pensylwania. Canarinhos zaliczyli falstart na otwarcie turnieju, remisując z Marokiem. Na listę strzelców wpisał się Vinicius Junior. Jednak drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego nie zdołała w pełni zapanować nad przebiegiem spotkania i wygrać meczu.

Teraz przed Brazylijczykami teoretycznie łatwiejsze zadanie. Rywalem pięciokrotnych mistrzów świata będzie Haiti, które na inaugurację przegrało ze Szkocją i spróbuje powalczyć o pierwsze punkty w turnieju. Różnica jakości między zespołami jest wyraźna, a poprzeczka dla Grenadierów ustawiona bardzo wysoko. Mój typ: obie drużyny – strzelą gola – tak.

Paweł STS 2.30 obie drużyny – strzelą gola – tak Zagraj teraz w STS!

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Brazylia – Haiti: ostatnie wyniki

Brazylijczycy dali się zaskoczyć w meczu z Marokiem, gdy w 21. minucie bramkę zdobył Ismael Saibari. Chwilę później do wyrównania doprowadził Vinícius Junior, jednak mimo prób obu stron więcej goli już nie padło. Przed mundialem Canarinhos prezentowali solidną formę. Pokonali Egipt (2:1), rozbili Panamę (6:2) oraz wygrali z Chorwacją (3:1). W marcu ekipa Ancelottiego musiała uznać wyższość Francji (1:2).

Z kolei zespół prowadzony przez Sebastien Migne w pierwszym meczu na turnieju przegrał ze Szkocją (0:1), choć pozostawił po sobie niezłe wrażenie. W trakcie przygotowań do mistrzostw Haiti przegrało z Peru (1:2) i Tunezją (0:1), odniosło zwycięstwo nad Nową Zelandią (4:0) oraz zremisowało z Islandią (1:1).

Brazylia – Haiti: historia

Brazylijczycy ostatni raz zmierzyli się z Haiti podczas Copa America w 2016 roku. W fazie grupowej Canarinhos rozbili rywali (7:1), a Coutinho skompletował hat-tricka. W meczu towarzyskim rozegranym w 2004 roku piłkarze z Kraju Kawy zwyciężyli (6:0).

Brazylia – Haiti: kursy bukmacherskie

Zdecydowanymi faworytami spotkania są Brazylijczycy. Jeśli rozważasz zakład na zwycięstwo Canarinhos, to kurs w ofercie Superbet wynosi około 1.12. Z kolei triumf Haitańczyków został wyceniony na poziomie 25.00, a remis 10.00.

Brazylia Haiti 1.11 10.5 23.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 17:05

Brazylia – Haiti: przewidywane składy

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Sandro – Fabinho, Guimaraes – Henrique, Raphinha, Vinicius – Cunha

Haiti: Placide – Arcus, Delcroix, Ade, Experience – Bellegarde, Jean – Deedson, Casimir, Providence – Isidor

Brazylia – Haiti: sonda

Kto wygra mecz? Brazylia

Będzie remis

Haiti Brazylia

Będzie remis

Haiti 0 Votes

Brazylia – Haiti: transmisja meczu

Mecz Brazylia – Haiti w 2. kolejce grupy C mistrzostw świata odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godzinie 2:30 czasu polskiego. Starcie będzie transmitowane na antenach TVP 1, TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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