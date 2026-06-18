Inter wskazał następcę Bastoniego. Osłabi ligowego rywala

Inter przygotowuje plan awaryjny
Alessandro Bastoni pozostaje jednym z najważniejszych zawodników Interu, jednak jego przyszłość nie jest całkowicie przesądzona. W ostatnich tygodniach reprezentant Włoch był łączony między innymi z Realem Madryt, który poszukuje wzmocnień do defensywy po objęciu zespołu przez Jose Mourinho.
Według włoskich mediów Inter nie wyklucza sprzedaży 27-letniego stopera. Klub miałby rozważyć transfer w przypadku pojawienia się oferty wynoszącej około 60-70 milionów euro. Choć działacze publicznie podkreślają znaczenie Bastoniego dla projektu sportowego, jednocześnie analizują możliwe scenariusze na wypadek jego odejścia.
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Jednym z głównych kandydatów do zastąpienia reprezentanta Włoch jest Evan Ndicka. Iworyjski obrońca odgrywa ważną rolę w Romie, ale nie jest zawodnikiem nie do ruszenia. Rzymianie mieliby rozpocząć rozmowy od kwoty wynoszącej co najmniej 30 milionów euro.
Inter pracuje nad przebudową defensywy także z innych powodów. Po odejściu Yanna Sommera klub zdecydował się postawić między słupkami na Josepa Martineza. Blisko finalizacji ma być również transfer Ivana Provedela z Lazio. W linii obrony pewne miejsce mają obecnie Manuel Akanji, wykupiony z Manchesteru City, oraz Yann Bisseck, którego niedawno próbował pozyskać Bayern Monachium.
Ndicka nie jest jedynym defensorem obserwowanym przez Inter. Na liście życzeń pozostaje również Oumar Solet z Udinese, jednak w jego przypadku przeszkodą są oczekiwania finansowe Bianconerich.