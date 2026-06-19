Barcelona wybrała cztery nazwiska. Oni mogą zastąpić Lewandowskiego

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Alvarez, Asllani, Jesus i Oyarzabal na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona została bez napastnika. Od kilku tygodni wiadomo, że Robert Lewandowski w przyszłym sezonie nie będzie piłkarzem katalońskiego klubu. Kontrakt, który obowiązuje do 30 czerwca, nie zostanie przedłużony. W ten sposób Blaugrana postawiła się w trudnej sytuacji, ponieważ musi ściągnąć nową „dziewiątkę”. Okazuje się jednak, że to nie takie proste, jak mogłoby się wydawać.

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Priorytetem na rynku transferowym był i wciąż jest Julian Alvarez. Problem w tym, że Atletico Madryt nie zamierza schodzić z ceny, jaką wyznaczyli za Argentyńczyka. Oczekuje ponad 100 milionów euro, co zdecydowanie przewyższa możliwości Dumy Katalonii.

Deco musi szukać ewentualnej opcji rezerwowej, gdyby ostatecznie okazało się, że strony nie są w stanie dojść do porozumienia. Oprócz Juliana Alvareza w notesie dyrektora sportowego są jeszcze trzy inne nazwiska, o których informuje serwis Fichajes.

Pod obserwacją znalazł się Mikel Oyarzabal, którego kibice Barcelony doskonale znają z występów w La Liga. Reprezentant Hiszpanii jest gwiazdą i liderem Realu Sociedad. Kolejny kandydat to Gabriel Jesus, czyli napastnik Arsenalu, gdzie nie może liczyć na regularną grę. Ostatnia opcja to objawienie Bundesligi – Fisnik Asllani. Kosowianin strzelił 10 goli i zaliczył 9 asyst w barwach Hoffenheim w minionym sezonie. Każdy z wymienionych piłkarzy byłby dostępny w zdecydowanie niższej cenie.

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