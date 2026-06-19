Szkocja – Maroko: typy i kursy. Nowa gwiazda Bayernu zachwyci?

Szkocja - Maroko to mecz 2. kolejki grupy C na mistrzostwach świata 2026. Spotkanie odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o północny czasu polskiego. Szkoci stoją przed szansą na zapewnienie sobie awansu do fazy pucharowej.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Szkocja Maroko Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 17:05

Szkocja – Maroko: typy bukmacherskie

Szkocja zmierzy się z Marokiem w 2. kolejce mistrzostw świata na Gillette Stadium w Foxborough. Drużyna Steve’a Clarke’a jest liderem grupy C po skromnym zwycięstwie nad Haiti (1:0). Bohaterem spotkania został John McGinn, który trafił do siatki w pierwszej połowie. Jeśli Szkoci zdobędą komplet punktów także w tym meczu, zapewnią sobie awans do fazy pucharowej i ze spokojem podejdą do starcia z Brazylijczykami na zakończenie fazy grupowej.

Z kolei Marokańczycy sprawili sporą niespodziankę, urywając punkty Canarinhos. Wynik meczu otworzył Ismael Saibari, który już teraz jest łączony z transferem do Bayern Monachium. 25-letni pomocnik podtrzymuje świetną formę z poprzedniego sezonu w barwach PSV Eindhoven. Mój typ: wygrana Maroka.

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Szkocja – Maroko: ostatnie wyniki

Szkoci rozpoczęli mundial od zwycięstwa nad Haiti (1:0) po trafieniu Johna McGinna. Choć komplet punktów trafił na konto zespołu Clarke’a, spotkanie nie należało do najłatwiejszych. Haitańczycy mieli lepsze posiadanie piłki i oddali aż 15 strzałów na bramkę Szkotów, momentami mocno naciskając faworyta. Przed wielkim turniejem Szkoci pewnie pokonali Boliwię (4:0) oraz Curacao (4:1). Ponieśli również dwie porażki – z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:1) oraz Japonią (0:1).

Reprezentacja Maroka na inaugurację mistrzostw świata zremisowała z Brazylią (1:1), sprawiając sporą niespodziankę. Kluczową postacią zespołu był Ayyoub Bouaddi. 18-letni pomocnik brał ciężar gry na siebie i imponował spokojem w środku pola. W meczach przygotowawczych Marokańczycy również prezentowali się bardzo dobrze. Zremisowali z Norwegią (1:1), rozbili Madagaskar (4:0) i Burundi (5:0), a także pokonali Paragwaj (2:1).

Szkocja – Maroko: historia

Jedyna konfrontacja Szkocji z Marokiem miała miejsca w 1998 roku na mundialu we Francji. Wówczas w fazie grupowej Lwy Atlasu wygrały (3:0). Salaheddine Bassir strzelił dwa gole. W drugiej połowie swoje trafienie zanotował Abdeljalil Hadda.

Szkocja – Maroko: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmachera Betclic faworytem meczu jest Maroko. Kurs na zwycięstwo Lwów Atlasu wynosi około 1.74. Wygrana Szkocji to kurs w granicach 5.00. Z kolei kurs na remis oscyluje w okolicach 3.63.

Szkocja Maroko 5.60 3.65 1.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 17:05

Szkocja – Maroko: przewidywane składy

Szkocja: Gunn – Hickey, Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn – Adams, Shankland

Maroko: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

Szkocja – Maroko: sonda

Kto wygra mecz? Szkocja

Remis

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Szkocja – Maroko: transmisja meczu

Mecz Szkocja – Maroko w ramach 2. kolejki grupy C mistrzostwach świata 2026 zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę o godzinie 0:00 czasu polskiego. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 2, TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

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