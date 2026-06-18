Chelsea poszukuje następcy Cucurelli. Kandydatem włoski gwiazdor

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Andrea Cambiaso łączony z Chelsea

Chelsea jest zmuszona zakontraktować nowego lewego obrońcę, co ma związek z odejściem Marca Cucurelli. 27-letni boczny defensor zdecydował się na przeprowadzkę do Realu Madryt, który już oficjalnie potwierdził jego sprowadzenie. Zatem londyński klub szuka na rynku następcy 25-krotnego reprezentanta Hiszpanii i niewykluczone, że uda się na zakupy do Włoch.

Angielski gigant zainteresował się bowiem Andreą Cambiaso – czytamy w dzienniku „La Gazzetta dello Sport”. 26-letni wahadłowy Juventusu był łączony z przeprowadzką na Stamford Bridge już w poprzednich okienkach transferowych, ale wtedy transakcja nie doszła do skutku. Teraz szanse są większe, ponieważ Chelsea poszukuje piłkarza, który wejdzie w buty Cucurelli. Możliwa jest nawet wymiana na linii Londyn-Turyn, w której miejscami mieliby się zamienić Nicolas Jackson i właśnie Cambiaso.

19-krotny reprezentant Italii trafił do drużyny Bianconerich w 2022 roku z Genoi za około 15 milionów euro. Sezon 2022/2023 spędził na wypożyczeniu w Bolonii, po czym wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie ekipy Starej Damy. W minionej kampanii rozegrał 47 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Kontrakt Andrei Cambiaso obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a jego wartość rynkowa wynosi obecnie mniej więcej 35-50 milionów euro.

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