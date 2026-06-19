Portugalia szuka nowego selekcjonera. Oto lista kandydatów

Alexandre de Sousa / Alamy Na zdjęciu: Roberto Martinez

Martinez odchodzi po mundialu. Oni mogą przejąć Portugalię

Reprezentacja Portugalii po Mistrzostwach Świata 2022 zmieniła selekcjonera. Z posadą pożegnał się Fernando Santos, który następnie trafił do Polski, o czym kibice woleliby jednak zapomnieć. Stery w kadrze zespołu z Półwyspu Iberyjskiego przejął Roberto Martinez. Pod jego wodzą drużyna wygrała Ligę Narodów w 2025 roku, a na Mistrzostwach Europy 2024 dotarli do ćwierćfinału.

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Obecnie walczą o jak najlepszy wynik na Mistrzostwach Świata. Turniej w Stanach Zjednoczonych rozpoczęli od wpadki z Demokratyczną Republiką Konga. Cristiano Ronaldo i spółka jedynie zremisowali (1:1) w pierwszym meczu na mundialu. Od kilku dni w mediach pojawiają się informacje, że Roberto Martinez odejdzie po turnieju. Hiszpan ma dołączyć do saudyjskiego giganta, czyli Al Nassr.

Wobec tego portugalska federacja musi być przygotowana na zmianę selekcjonera. Ben Jacobs poinformował o potencjalnych kandydatach na następcę Roberto Martineza. Wśród nich do niedawna był Jose Mourinho, który jednak wrócił do Realu Madryt.

Obecnie pod uwagę ma być branych trzech szkoleniowców. Pierwszy z nich to Jorge Jesus, który rok temu trafił do Al-Nassr, z którym zdobył mistrzostwo i postanowił odejść. Drugi z kandydatów to Sergio Conceicao, czyli były trener m.in. Porto i Milanu. Na liście życzeń jest także Abel Ferreira, który obecnie odpowiada za wyniki Palmeiras w Brazylii.

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