Raków Częstochowa dokonał kolejnego transferu. Nowy pomocnik w klubie

19:54, 19. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Raków Częstochowa

Raków Częstochowa pozyskał Oliwiera Kwiatkowskiego z Polonii Bytom. 21-letni pomocnik podpisał kontrakt do czerwca 2031 roku.

Dawid Kroczek
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Oliwie Kwiatkowski nowym zawodnikiem Rakowa

Raków Częstochowa ogłosił pozyskanie kolejnego zawodnika przed sezonem. Do zespołu spod Jasnej Góry dołączył Oliwier Kwiatkowski, który trafił do klubu na zasadzie transferu definitywnego z Polonii Bytom. 21-letni pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku.

Kwiatkowski od dłuższego czasu znajdował się na radarze klubów Ekstraklasy. Wychowanek Rozwoju Katowice wzbudzał zainteresowanie m.in. Wisły Kraków oraz Pogoni Szczecin, jednak to władze Rakowa przekonały zawodnika do przeprowadzki do Częstochowy.

Ofensywny pomocnik ma za sobą bardzo udany sezon na poziomie Betclic 1. Ligi. W minionych rozgrywkach zdobył 11 bramek oraz zanotował dwie asysty, potwierdzając swoją skuteczność w drugiej linii. Dołożył także dwa trafienia w rozgrywkach Pucharu Polski.

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W barwach Polonii Kwiatkowski występował przez ostatnie dwa lata, stając się jednym z kluczowych zawodników zespołu. W maju klub zakontraktował również 25-letniego Iworyjczyka Dieudonne Gaucho Debohiego, który trafił do zespołu na zasadzie wolnego transferu z SM Caen i podpisał umowę do końca czerwca 2028 roku.

Zespół prowadzony przez Dawida Kroczka przygotowuje się do startu nowego sezonu Ekstraklasy. W pierwszej kolejce Raków zmierzy się z Wisłą Płock.

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