Były kapitan Barcelony dostępny za darmo. Rozstaje się z klubem

Sergi Roberto odejdzie z Como 1907, ponieważ wygasający kontrakt między stronami nie zostanie przedłużony. 34-letni Hiszpan jest dostępny na rynku za darmo - podaje Fabrizio Romano.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sergi Roberto

Sergi Roberto opuszcza Como 1907

Sergi Roberto ma ważny kontrakt z Como 1907 tylko do 30 czerwca 2026 roku. Wiadomo już, że strony nie będą kontynuowały współpracy. Jak podaje Fabrizio Romano, włoski klub nie zamierza przedłużać umowy z 34-letnim pomocnikiem, który powoli rozgląda się za nowym pracodawcą. Tym samym doświadczony Hiszpan po dwóch sezonach spędzonych nad jeziorem Como będzie zmuszony poszukać kolejnego wyzwania w swojej bogatej karierze.

Doświadczony zawodnik jest łakomym kąskiem na rynku transferowym, ponieważ wciąż ma wiele do zaoferowania, a dodatkowo można pozyskać go bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Sprowadzenie piłkarza tej klasy za darmo powinno przyciągnąć uwagę wielu klubów. Zainteresowanie mogą wykazać zarówno drużyny z czołowych lig europejskich, jak i zespoły ze Stanów Zjednoczonych czy Arabii Saudyjskiej, które chętnie sięgają po uznanych oraz doświadczonych graczy.

Roberto przywdziewał koszulkę ekipy z Lombardii od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Giuseppe Sinigaglia z Barcelony, w której spędził niemal całą dotychczasową karierę i święcił największe sukcesy. W minionym sezonie rozegrał 24 mecze oraz zdobył 1 bramkę. Jedenastokrotny reprezentant Hiszpanii nie zawsze był podstawowym zawodnikiem drużyny Cesca Fabregasa, ale dołożył swoją cegiełkę do wywalczenia awansu do Ligi Mistrzów.

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