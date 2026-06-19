USA – Australia: znamy składy na hitowy mecz grupy D

Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią w meczu drugiej kolejki grupy D mistrzostw świata. Mauricio Pochettino i Tony Popovic przedstawili składy na spotkanie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Folarin Balogun

Czas na starcie USA z Australią na mistrzostwach świata 2026

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w drugim spotkaniu fazy grupowej mistrzostw świata zmierzy się z reprezentacją Australii. Mecz odbędzie się na stadionie Lumen Field w Seattle i może mieć kluczowe znaczenie w walce o awans do fazy pucharowej.

Zespół prowadzony przez Mauricio Pochettino bardzo dobrze rozpoczął turniej. W pierwszej kolejce Amerykanie pewnie pokonali Paragwaj (4:1) w Los Angeles. Bohaterem spotkania był Folarin Balogun, który zdobył dwie bramki.

Z kolei Australijczycy sprawili jedną z niespodzianek na mundialu, pokonując Turcję (2:0) w Vancouver. Wynik otworzył Nestory Irankunda, a w 75. minucie drugiego gola dla Socceroos strzelił Connor Metcalfe.

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W ofensywie reprezentacji USA Pochettino może liczyć na takich zawodników jak Sergino Dest, Weston McKennie oraz Folarin Balogun. Z kolei Australia imponuje solidnością w defensywie. W pierwszym meczu świetnie spisał się bramkarz Patrick Beach, który zachował czyste konto i wielokrotnie ratował swój zespół. Co ciekawe, Australia przeciwko Turcji miała zaledwie 28 procent posiadania piłki.

Początek meczu USA – Australia w ramach drugiej kolejki grupy D zaplanowano na piątek o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią i typami na mecz.

Wyjściowe składy na mecz USA – Australia:

Stany Zjednoczone: Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson – Adams, Tillman – Dest, McKennie, Pepi – Balogun

Australia: : Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos – Leckie, Velupillay – Toure