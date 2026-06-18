Ruben Amorim buduje AC Milan. Planuje sprowadzić swojego rodaka

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Goncalo Ramos na celowniku Milanu

Ruben Amorim znalazł już nowego pracodawcę po tym, jak kilka miesięcy temu został zwolniony z Manchesteru United. Portugalski trener został zatrudniony w roli szkoleniowca Milanu. 41-letni menedżer pracuje już nad wzmocnieniami składu drużyny Rossonerich, chcąc zwiększyć jakość w kilku formacjach oraz przywrócić klub z Lombardii do walki o najwyższe cele.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, że Amorim chce sprowadzić między innymi nowego napastnika. Według wspomnianego dziennikarza do Milanu może przeprowadzić się Goncalo Ramos. Nowy trener mediolańskiej ekipy wysoko ceni swojego rodaka, a sam piłkarz jest otwarty na odejście z PSG. Wiele będzie jednak zależało od przyszłości Rafaela Leao, którego ewentualna sprzedaż mogłaby uwolnić Milanowi odpowiedni budżet transferowy.

26-krotny reprezentant Portugalii występuje w barwach paryskiego zespołu od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się tam z Benfiki Lizbona. Początkowo trafił do Francji na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za 65 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 45 spotkań, zdobył 12 bramek i zanotował 2 asysty, często pojawiając się na boisku jako rezerwowy. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około 30 milionów euro.

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