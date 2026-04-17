Górnik Zabrze – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (18.04.2026)

17:03, 17. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Górnik Zabrze - Korona Kielce: typy i kursy na mecz 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (18 kwietnia) o godzinie 17:30.

Górnik – Korona, typy bukmacherskie

Górnik Zabrze już w sobotę rozegra swój kolejny mecz. Tego dnia podopieczni Michala Gasparika zmierzą się przed własną publicznością z Koroną Kielce w ramach 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Obie drużyny będą chciały dopisać ważne punkty na finiszu sezonu, dlatego stawka tego meczu jest bardzo istotna. Gospodarze spróbują wykorzystać znajome warunki i sięgnąć po zwycięstwo, natomiast Korona przyjedzie do Zabrza z ambicją wywiezienia korzystnego rezultatu. Zapowiada się zacięte spotkanie, w którym nie zabraknie walki i zaangażowania.

Ja uważam, że w tym meczu triumfować będą gospodarze. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze

1.92
wygrana Górnika Zabrze
*Kursy z 17.04.2026 14⁚53 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Górnik – Korona, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze prezentuje bardzo wysoką formę. Podopieczni Michala Gasparika w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Górnikiem Zabrze II w meczu towarzyskim, 3:0 z Cracovią oraz 1:0 z Zawiszą Bydgoszcz w Pucharze Polski), a także zanotowali dwa remisy (0:0 z Widzewem Łódź i 1:1 z Legią Warszawa).

Korona Kielce natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Drużyna Jacka Zielińskiego odniosła dwa zwycięstwa (2:1 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza oraz 3:0 z Arką Gdynia), zaliczyła jeden remis (1:1 z Jagiellonią Białystok), a także poniosła dwie porażki (1:2 z Pogonią Szczecin i 3:4 z Lechią Gdańsk).

Górnik – Korona, historia

Historia rywalizacji Górnika Zabrze z Koroną Kielce nie należy do najstarszych w polskiej piłce, jednak przez lata oba zespoły zdążyły rozegrać kilka ciekawych i emocjonujących spotkań. Do ich regularnych pojedynków zaczęło dochodzić wraz z występami Korony w Ekstraklasie w XXI wieku. W bezpośrednich starciach często trudno było wskazać zdecydowanego faworyta, a mecze bywały wyrównane i zacięte. Zarówno Górnik, jak i Korona potrafiły wykorzystywać atut własnego stadionu, co wielokrotnie miało wpływ na końcowe rozstrzygnięcia.

Górnik – Korona, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92. W przypadku zwycięstwa Korony Kielce natomiast sięga nawet 4.00.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2026 16:57

Górnik – Korona, kto wygra?

Górnik – Korona, przewidywane składy

Górnik Zabrze: Łubik – Olkowski, Josema, Janicki, Janża – Sadilek, Hellebrand, Ambros – Khlan, Liseth, Zmrzly

Korona Kielce: Dziekoński – Rubezić, Resta, Pięczek – Długosz, Svetlin, Remacle, Matuszewski – Davidović, Stępiński, Błanik

Górnik – Korona, transmisja meczu

Spotkanie Górnik Zabrze – Korona Kielce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

