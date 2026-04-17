Górnik Zabrze – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (18.04.2026)

Górnik – Korona, typy bukmacherskie
Górnik Zabrze już w sobotę rozegra swój kolejny mecz. Tego dnia podopieczni Michala Gasparika zmierzą się przed własną publicznością z Koroną Kielce w ramach 29. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Obie drużyny będą chciały dopisać ważne punkty na finiszu sezonu, dlatego stawka tego meczu jest bardzo istotna. Gospodarze spróbują wykorzystać znajome warunki i sięgnąć po zwycięstwo, natomiast Korona przyjedzie do Zabrza z ambicją wywiezienia korzystnego rezultatu. Zapowiada się zacięte spotkanie, w którym nie zabraknie walki i zaangażowania.
Ja uważam, że w tym meczu triumfować będą gospodarze. Mój typ: wygrana Górnika Zabrze
Górnik – Korona, ostatnie wyniki
Górnik Zabrze prezentuje bardzo wysoką formę. Podopieczni Michala Gasparika w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Górnikiem Zabrze II w meczu towarzyskim, 3:0 z Cracovią oraz 1:0 z Zawiszą Bydgoszcz w Pucharze Polski), a także zanotowali dwa remisy (0:0 z Widzewem Łódź i 1:1 z Legią Warszawa).
Korona Kielce natomiast nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Drużyna Jacka Zielińskiego odniosła dwa zwycięstwa (2:1 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza oraz 3:0 z Arką Gdynia), zaliczyła jeden remis (1:1 z Jagiellonią Białystok), a także poniosła dwie porażki (1:2 z Pogonią Szczecin i 3:4 z Lechią Gdańsk).
Górnik – Korona, historia
Historia rywalizacji Górnika Zabrze z Koroną Kielce nie należy do najstarszych w polskiej piłce, jednak przez lata oba zespoły zdążyły rozegrać kilka ciekawych i emocjonujących spotkań. Do ich regularnych pojedynków zaczęło dochodzić wraz z występami Korony w Ekstraklasie w XXI wieku. W bezpośrednich starciach często trudno było wskazać zdecydowanego faworyta, a mecze bywały wyrównane i zacięte. Zarówno Górnik, jak i Korona potrafiły wykorzystywać atut własnego stadionu, co wielokrotnie miało wpływ na końcowe rozstrzygnięcia.
Górnik – Korona, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92. W przypadku zwycięstwa Korony Kielce natomiast sięga nawet 4.00.
Górnik – Korona, kto wygra?
Górnik – Korona, przewidywane składy
Górnik Zabrze: Łubik – Olkowski, Josema, Janicki, Janża – Sadilek, Hellebrand, Ambros – Khlan, Liseth, Zmrzly
Korona Kielce: Dziekoński – Rubezić, Resta, Pięczek – Długosz, Svetlin, Remacle, Matuszewski – Davidović, Stępiński, Błanik
Górnik – Korona, transmisja meczu
Spotkanie Górnik Zabrze – Korona Kielce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
