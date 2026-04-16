Rashford szuka nowego klubu. Myśli o nim europejski gigant!

Marcus Rashford ma niewielkie szanse na pozostanie w Barcelonie. Nie widzi mu się także powrót do Manchesteru United, więc jest otwarty na nowe kierunki. O jego transferze myśli włoski gigant.

Juventus ma na oku Rashforda. Czeka na ruch Barcelony

Marcus Rashford mógł pod nieobecność Raphinhi wywalczyć miejsce w Barcelonie również na przyszły sezon. Decydujący dla jego losów miał być dwumecz z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Anglik nie był w stanie wziąć gry na swoje barki, a rewanż rozpoczął na ławce rezerwowych. Hansi Flick pokazał tym samym, że nie był w pełni zadowolony z jego dyspozycji. Niestety Rashford rozczarował, czym najprawdopodobniej przekreślił szanse na wykup z Manchesteru United.

Barcelona przez długi czas planowała wykupić Rashforda, ale teraz jest to mało prawdopodobne. Manchester United niezmiennie oczekuje za niego minimum 30 milionów euro – to kwota, która w Katalonii jest uważana za zbyt wysoką.

Rashford ma świadomość, że raczej nie będzie mu dane grać w Barcelonie w kolejnym sezonie. Nie zamierza natomiast wracać do Manchesteru United i jest otwarty na nowy kierunek. Portal SportBoom.com twierdzi, że jego sytuacji przygląda się Juventus, który może wkroczyć, o ile Blaugrana faktycznie go nie wykupi.

Juventus widzi w Rashfordzie potencjalnego lidera ofensywy. Dla piłkarza liga włoska nie jest szczególnie pożądana, ale oczywiście rozważy tę propozycję, jeśli nie będzie miał na stole ciekawszych. Niezmiennie marzy mu się dalsza gra w Barcelonie, ale na to się nie zanosi.