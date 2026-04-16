Rashford szuka nowego klubu. Myśli o nim europejski gigant!

21:51, 16. kwietnia 2026
Źródło: SportsBoom

Marcus Rashford ma niewielkie szanse na pozostanie w Barcelonie. Nie widzi mu się także powrót do Manchesteru United, więc jest otwarty na nowe kierunki. O jego transferze myśli włoski gigant.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Juventus ma na oku Rashforda. Czeka na ruch Barcelony

Marcus Rashford mógł pod nieobecność Raphinhi wywalczyć miejsce w Barcelonie również na przyszły sezon. Decydujący dla jego losów miał być dwumecz z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Anglik nie był w stanie wziąć gry na swoje barki, a rewanż rozpoczął na ławce rezerwowych. Hansi Flick pokazał tym samym, że nie był w pełni zadowolony z jego dyspozycji. Niestety Rashford rozczarował, czym najprawdopodobniej przekreślił szanse na wykup z Manchesteru United.

Barcelona przez długi czas planowała wykupić Rashforda, ale teraz jest to mało prawdopodobne. Manchester United niezmiennie oczekuje za niego minimum 30 milionów euro – to kwota, która w Katalonii jest uważana za zbyt wysoką.

Rashford ma świadomość, że raczej nie będzie mu dane grać w Barcelonie w kolejnym sezonie. Nie zamierza natomiast wracać do Manchesteru United i jest otwarty na nowy kierunek. Portal SportBoom.com twierdzi, że jego sytuacji przygląda się Juventus, który może wkroczyć, o ile Blaugrana faktycznie go nie wykupi.

Juventus widzi w Rashfordzie potencjalnego lidera ofensywy. Dla piłkarza liga włoska nie jest szczególnie pożądana, ale oczywiście rozważy tę propozycję, jeśli nie będzie miał na stole ciekawszych. Niezmiennie marzy mu się dalsza gra w Barcelonie, ale na to się nie zanosi.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości