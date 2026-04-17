Chelsea FC – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (18.04.2026)

Chelsea – Manchester United: typy bukmacherskie

W 33. kolejce Premier League zagrają ze sobą kluby, które zdobyły niejedno mistrzostwo Anglii w XXI wieku. Chelsea i Manchester United są jednak daleko od dyspozycji, która umożliwiałaby im choćby podjęcie walki o tytuł najlepszej drużyny w Premier League. Szczególnie słabo aktualnie wypadają The Blues, którzy są poza strefą awansu do Ligi Mistrzów. Pewne udziału w tych rozgrywkach nie są również Czerwone Diabły. Sobotni hit ma zatem wysoką stawkę, nie tylko pod względem prestiżu. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Chelsea – Manchester United: ostatnie wyniki

Piłkarze Chelsea rozegrali w kwietniu tylko dwa spotkania. Obie potyczki były jednostronne, ale z różnym skutkiem. The Blues rozbili 7:0 Port Vale w Pucharze Anglii. Z kolei w Premier League sami dostali lekcję od Manchesteru City, przegrywając 0:3. Dla londyńczyków była to już piąta porażka w sześciu ostatnich spotkaniach.

W analogicznym okresie zaledwie raz zaprezentował się Manchester United. Fani tego zespołu woleliby jednak wymazać z pamięci ostatni występ w wykonaniu Czerwonych Diabłów. Piłkarze z Old Trafford zawiedli swoich fanów, ponieważ przegrali przed własną publicznością z beniaminkiem, Leeds United 1:2.

Chelsea – Manchester United: historia

Pierwsza konfrontacja tych drużyn w sezonie 2025/2026 zapadła nam w pamięć. Piłkarze Chelsea już po kilku minutach grali w osłabieniu, po czerwonej kartce dla swojego bramkarza. Manchester United również kończył mecz w dziesięciu, ale wcześniej zdobył dwie bramki. Ostatecznie gospodarze wygrali na Old Trafford 2:1.

Chelsea – Manchester United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Chelsea, o czym świadczy współczynnik 2.25 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Manchester United, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.05. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.35.

Chelsea – Manchester United: kto wygra?

Chelsea – Manchester United: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Chelsea – Manchester United: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Manchester United odbędzie się w sobotę (18 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

