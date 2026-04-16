Barcelona jest już z nim dogadana. Wielki transfer na horyzoncie

Alessandro Bastoni to cel numer jeden Barcelony na letnie okienko. Transfer jest coraz bardziej prawdopodobny. Gwiazda Interu Mediolan dogadała się już z gigantem w sprawie kontraktu - informuje Matteo Moretto.

Barcelona musi już tylko dogadać się z Interem

Barcelona odnotowała potrzebę sprowadzenia latem nowego środkowego obrońcy. Potwierdził to również przegrany dwumecz z Atletico Madryt, w którym defensywa nie spisała się zgodnie z oczekiwaniami. W pierwszym spotkaniu z czerwoną kartką wyleciał Pau Cubarsi, zaś w rewanżu sędzia wyrzucił z boiska również Erica Garcię. Hansi Flick od dawna domagał się transferu do tej formacji, ubolewając po odejściu Inigo Martineza. Wymarzonym wyborem giganta jest Alessandro Bastoni, który przez długi czas zdawał się być poza zasięgiem. O tym transferze mówi się coraz więcej i nie można wykluczyć, że faktycznie dojdzie latem do skutku.

Wynika to głównie z faktu, że na taki ruch ma naciskać sam zawodnik. Matteo Moretto twierdzi, że Barcelona od miesięcy utrzymywała kontakt z jego otoczeniem, aby wybadać grunt pod ewentualny transfer, a następnie przystąpiła do negocjacji. Zdaniem dziennikarza strony są już dogadane, jeśli chodzi o warunki indywidualnego kontraktu. Pozostało jedynie przekonać Inter Mediolan do sprzedaży swojej gwiazdy.

Inter powoli godzi się z faktem, że Bastoni chce przenieść się do stolicy Katalonii. Nie będzie stawać mu na drodze, o ile Barcelona spełni finansowe oczekiwania. Lider włoskiej Serie A ma liczyć na zarobek w okolicach 70 milionów euro. Jednocześnie nie zaakceptuje włączenia do transakcji innych zawodników, co z kolei preferowałaby Blaugrana. Wiele wskazuje na to, że oba kluby finalnie się dogadają.