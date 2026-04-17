Liverpool pracuje nad wielkim transferem. W grze 70 milionów funtów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Adam Wharton

Adam Wharton coraz bliżej Liverpoolu

Liverpool planuje poważnie wzmocnić swój środek pola podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Sztab szkoleniowy zespołu The Reds uważa, iż drużynie przydałoby się więcej jakości oraz głębi w tej formacji, zwłaszcza że Alexis Mac Allister oraz Dominik Szoboszlai są poważnie łączeni z ewentualną przeprowadzką do Realu Madryt. Tak więc wiele wskazuje na to, iż najbliższego lata na Anfield Road trafi nowy topowy pomocnik.

Jak informuje w piątkowy wieczór brytyjski serwis „TEAMtalk”, faworytem do wzmocnienia drugiej linii Liverpoolu jest Adam Wharton. Klub, mający swoją siedzibę w hrabstwie z Merseyside, od dłuższego czasu pracuje nad sprowadzeniem 22-letniego Anglika. Wharton uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych pomocników w całej Premier League.

Władze Liverpoolu są podobno gotowe zapłacić około 70 milionów funtów za gwiazdę Crystal Palace, co pokazuje, jak bardzo zależy im na tym transferze. Czas pokaże, czy strony ostatecznie dogadają się w sprawie transakcji, która byłaby jedną z najgłośniejszych w letnim oknie transferowym. O wszystkim przekonamy się w nadchodzących miesiącach.

Czterokrotny reprezentant Anglii występuje w barwach ekipy Orłów od lutego 2024 roku, kiedy przeniósł się na Selhurst Park z Blackburn Rovers za ponad 20 milionów funtów. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. W obecnym sezonie rozegrał 44 spotkania i zanotował siedem asyst, będąc jednym z liderów drużyny The Eagles. Według serwisu „Transfermarkt” wartość defensywnego pomocnika wynosi 50-55 milionów funtów.