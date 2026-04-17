Real Madryt ma chrapkę na pozyskanie gwiazdora Arsenalu

Jurrien Timber przymierzany do Realu Madryt

Real Madryt podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego może poszukać na rynku nowego prawego obrońcy. Ma to związek z wahającą się przyszłością Daniego Carvajala, którego kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Na ten moment trudno stwierdzić, czy doświadczony defensor otrzyma propozycję przedłużenia umowy. Jeśli tak się nie stanie, stołeczny klub będzie musiał sprowadzić wartościowego zawodnika, który zwiększy rywalizację na tej pozycji, walcząc o skład z Trentem Alexandrem-Arnoldem.

Bardzo ciekawe informacje w tym temacie przekazał Ekrem Konur na łamach strony internetowej „SportsBoom.com”. Zdaniem wspomnianego wyżej dziennikarza Real Madryt ma na oku Jurriena Timbera, który na co dzień z powodzeniem występuje w Arsenalu.

Królewscy są zainteresowani sprowadzeniem 24-letniego Holendra, jednak będzie to niezwykle trudna operacja do przeprowadzenia. Kanonierzy nie zamierzają bowiem sprzedawać swojego ważnego zawodnika za kwotę niższą niż 85-100 milionów euro.

Jurrien Timber przywdziewa koszulkę Arsenalu od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Emirates Stadium z Ajaksu Amsterdam za około 40 milionów euro. W trwającym sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył 4 bramki i zanotował 7 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Według wyliczeń specjalistycznego serwisu „Transfermarkt” 23-krotny reprezentant Holandii jest w tym momencie wyceniany na mniej więcej 70 milionów euro.