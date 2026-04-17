Man United szykuje głośne wzmocnienie. Planuje osłabić Tottenham

21:15, 17. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Mohammed Kudus stał się celem transferowym Manchesteru United - podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Ghański skrzydłowy na pewno będzie szukał nowego klubu, jeżeli Tottenham Hotspur zaliczy spadek do Championship.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Mohammed Kudus może odejść z Tottenhamu Hotspur podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Drużyna Spurs znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i jest coraz bliżej spadku z Premier League. Zespół Roberto De Zerbiego ma na swoim koncie zaledwie 30 punktów i zajmuje 18. miejsce w tabeli. 25-letni ghański skrzydłowy najprawdopodobniej nie będzie chciał grać na poziomie Championship, a ekipa Kogutów zmierza ku relegacji.

46-krotny reprezentant Ghany z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania ze strony innych klubów. Jak poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz – Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie Kudusa ma między innymi Manchester United.

Włodarze Czerwonych Diabłów dostrzegają okazję rynkową w pozyskaniu prawego napastnika, który może być dostępny za około 50-55 milionów euro, a w przypadku coraz bardziej prawdopodobnego spadku Tottenhamu Hotspur nawet za jeszcze niższą kwotę.

Mohammed Kudus występuje w barwach zespołu Kogutów od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do Londynu za 64 miliony euro z West Hamu United. W trwającym sezonie rozegrał 26 spotkań, zdobył 3 bramki i zanotował 6 asyst, choć aktualnie zmaga się z kontuzją. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku. Według fachowego serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa skrzydłowego wynosi mniej więcej 55 milionów euro.