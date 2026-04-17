Manchester United widzi w nim następcę Casemiro. Chce go też Man City

Morten Hjulmand jest postrzegany przez Manchester United jako następca Casemiro. Duńczykiem interesuje się też Manchester City, ale to Czerwone Diabły są faworytem do transferu - podaje Football Insider.

Według doniesień serwisu Football Insider, Morten Hjulmand znalazł się wysoko na liście życzeń Manchesteru United przed nadchodzącym oknem transferowym. Klub z Old Trafford od dłuższego czasu rozgląda się za wzmocnieniem środka pola i wszystko wskazuje na to, że Duńczyk może być jednym z głównych kandydatów.

Sytuacja kadrowa United w środku pola wymaga reakcji. Z klubem na pewno pożegna się Casemiro, któremu wygasa kontrakt, co otworzy lukę na pozycji defensywnego pomocnika. Hjulmand, który wyróżnia się organizacją gry i intensywnością w pressingu, więc pasuje do profilu zawodnika, jakiego szukają 20-krotni mistrzowie Anglii.

Co ciekawe, zainteresowanie piłkarzem wykazuje również Manchester City. Mimo obecności lokalnego rywala w wyścigu, to właśnie Manchester United ma być obecnie postrzegany jako faworyt do przeprowadzenia transferu.

Istotnym czynnikiem może być także nastawienie samego zawodnika. Jak podaje źródło, Hjulmand jest otwarty na przenosiny do Premier League i traktuje angielską ligę jako naturalny kolejny krok w karierze. Od 2023 roku jest związany ze Sportingiem CP. Wcześniej grał w barwach Lecce oraz austriackiego klubu Admira Wacker.

Na ten moment rozmowy mają charakter wstępny, ale temat może szybko nabrać tempa wraz ze zbliżającym się oknem transferowym. Jeśli Manchester United zdecyduje się przyspieszyć działania, transfer Hjulmanda może stać się jednym z ciekawszych ruchów lata.