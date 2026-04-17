Tottenham Hotspur – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (18.04.2026)

20:08, 17. kwietnia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Tottenham - Brighton: typy i kursy na mecz 33. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Conor Gallagher
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Conor Gallagher

Tottenham – Brighton: typy bukmacherskie

\W 33. kolejce Premier League o pierwsze ligowe zwycięstwo w 2026 roku zagra Tottenhamem. Zadanie gospodarzy nie będzie łatwe, ponieważ w Londynie stawi się Brighton. To ekipa pretendująca do znalezienia się w następnej edycji europejskich pucharów. Goście będą w stolicy faworytem, więc ich marzenie może stać się po ostatnim gwizdku sędziego jeszcze realniejsze. Mój typ: wygrana Brigton.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
2,35
Wygrana Brighton
przejdź do STS
*Kursy z 17.04.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tottenham – Brighton: ostatnie wyniki

Tottenham od miesięcy gra na poziomie klubu ze strefy spadkowej. Mimo tego Kogutom długo udawało się uniknąć bycia wśród trzech najgorszych drużyn w Premier League. To zmieniło się po ostatniej kolejce, w której londyńczycy przegrali 0:1 na wyjeździe z Sunderlandem.

Brighton to drugi najlepszy zespół ligi angielskiej w okresie za pięć ostatnich meczów. Mewy dały się pokonać jedynie liderującemu w rozgrywkach Arsenalowi (0:1). Brighton pokonało natomiast aktualnego mistrza Anglii, Liverpool (2:1). W pozostałych spotkaniach drużyna z Amex Stadium wywiązała się z roli faworyta, dzięki czemu zaliczyła bilans 4-0-1.

Tottenham – Brighton: historia

Ostatnie bezpośrednie mecze tych drużyn obfitują w gole i emocje. W poprzednim sezonie Brighton miało patent na Tottenham, o czym świadczył domowy triumf 3:2 oraz wyjazdowe zwycięstwo 4:1. Tym razem londyńczycy zdołali uniknąć porażki, ale wynik 2:2 w pierwszym starciu tego sezonu i tak został odebrany z roczarowaniem.

Tottenham – Brighton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Brighton, o czym świadczy współczynnik 2.40 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Tottenham, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 2.75. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.45.

Tottenham
Remis
Brighton
2.75
3.45
2.40
2.80
3.75
2.35
2.72
3.58
2.27
2.80
3.75
2.40
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2026 19:27

Tottenham – Brighton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Brighton
  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Brighton

0 Votes

Tottenham – Brighton: przewidywane składy

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher; Tel, Simons, Richarlison; Solanke

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Gross; Gomez, Hinshelwood, Minteh; Welbeck

Tottenham – Brighton: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Brighton odbędzie się w sobotę (18 kwietnia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.