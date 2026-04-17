Tottenham Hotspur – Brighton & Hove Albion: typy, kursy, zapowiedź (18.04.2026)

Tottenham – Brighton: typy bukmacherskie

\W 33. kolejce Premier League o pierwsze ligowe zwycięstwo w 2026 roku zagra Tottenhamem. Zadanie gospodarzy nie będzie łatwe, ponieważ w Londynie stawi się Brighton. To ekipa pretendująca do znalezienia się w następnej edycji europejskich pucharów. Goście będą w stolicy faworytem, więc ich marzenie może stać się po ostatnim gwizdku sędziego jeszcze realniejsze. Mój typ: wygrana Brigton.

Tottenham – Brighton: ostatnie wyniki

Tottenham od miesięcy gra na poziomie klubu ze strefy spadkowej. Mimo tego Kogutom długo udawało się uniknąć bycia wśród trzech najgorszych drużyn w Premier League. To zmieniło się po ostatniej kolejce, w której londyńczycy przegrali 0:1 na wyjeździe z Sunderlandem.

Brighton to drugi najlepszy zespół ligi angielskiej w okresie za pięć ostatnich meczów. Mewy dały się pokonać jedynie liderującemu w rozgrywkach Arsenalowi (0:1). Brighton pokonało natomiast aktualnego mistrza Anglii, Liverpool (2:1). W pozostałych spotkaniach drużyna z Amex Stadium wywiązała się z roli faworyta, dzięki czemu zaliczyła bilans 4-0-1.

Tottenham – Brighton: historia

Ostatnie bezpośrednie mecze tych drużyn obfitują w gole i emocje. W poprzednim sezonie Brighton miało patent na Tottenham, o czym świadczył domowy triumf 3:2 oraz wyjazdowe zwycięstwo 4:1. Tym razem londyńczycy zdołali uniknąć porażki, ale wynik 2:2 w pierwszym starciu tego sezonu i tak został odebrany z roczarowaniem.

Tottenham – Brighton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Brighton, o czym świadczy współczynnik 2.40 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Tottenham, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 2.75. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.45.

Tottenham – Brighton: kto wygra?

Tottenham – Brighton: przewidywane składy

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher; Tel, Simons, Richarlison; Solanke

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Gross; Gomez, Hinshelwood, Minteh; Welbeck

Tottenham – Brighton: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Brighton odbędzie się w sobotę (18 kwietnia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

