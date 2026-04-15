Arkadiusz Milik znów kontuzjowany. Dramat polskiego zawodnika

12:16, 15. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Juventus FC / Sky Sports

Arkadiusz Milik naderwał mięsień dwugłowy uda w prawej nodze - poinformował Juventus. Według stacji Sky Sports polski napastnik nie zagra już w obecnym sezonie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus wydał komunikat. Kolejny uraz Arkadiusza Milika

Juventus za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej opublikował komunikat medyczny dotyczący Arkadiusza Milika. 32-letni napastnik podczas jednego z ostatnich treningów niestety nabawił się kolejnej kontuzji. Jak poinformował włoski klub, po szczegółowych badaniach u polskiego snajpera zdiagnozowano naderwanie mięśnia dwugłowego uda w prawej nodze, co oznacza konieczność przerwy od gry.

Według informacji stacji „Sky Sports” tego typu uraz wiąże się z pauzą trwającą nawet ponad miesiąc. To oznacza, że Milik najprawdopodobniej nie zdąży już wrócić na boisko w obecnym sezonie.

To bardzo zła wiadomość dla naszego rodaka, który niedawno zakończył aż 650-dniową przerwę spowodowaną wcześniejszymi problemami zdrowotnymi. Napastnik pojawił się na murawie w meczach z Genoą (2:0) i Sassuolo Calcio (1:1), jednak jego powrót okazał się krótkotrwały.

73-krotny reprezentant Polski występuje w zespole Starej Damy od sierpnia 2022 roku, kiedy to trafił do Turynu z Olympique’u Marsylia. Początkowo grał dla Juventusu na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za ponad 7 milionów euro. W barwach ekipy Bianconerich rozegrał łącznie 77 spotkań, zdobył 17 bramek oraz zanotował 2 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, choć coraz więcej wskazuje na to, że latem dojdzie do rozstania obu stron.

