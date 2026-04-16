GKS Katowice – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (17.04.2026)

GKS Katowice – Motor Lublin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ten pojedynek ma dużą stawkę, ponieważ zmierzą się ze sobą sąsiedzi w ligowej tabeli. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższy piątek, 17 kwietnia o godzinie 18:00.

GKS Katowice Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2026 22:02

GKS Katowice – Motor Lublin, typy i przewidywania

Spotkanie GKS-u Katowice z Motorem Lublin w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy zapowiada się niezwykle ciekawie, bo te drużyny są sąsiadami w ligowej tabeli. Zespół z Górnego Śląska ma na koncie 40 punktów i zajmuje 7. miejsce w stawce, natomiast ekipa z Lubelszczyzny zgromadziła 39 oczek, a to daje jej 8. pozycję w klasyfikacji. Różnica jest więc minimalna, co dodatkowo podnosi rangę jutrzejszego starcia. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższy piątek, 17 kwietnia o godzinie 18:00.

W dwóch ostatnich pojedynkach między GKS-em Katowice a Motorem Lublin oba zespoły trafiały do siatki. Niewykluczone, że podobny scenariusz zobaczymy również tym razem. Dlatego umieszczam taki zakład na kuponie. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

GKS Katowice – Motor Lublin, sytuacja kadrowa

W meczu GKS-u Katowice z Motorem Lublin gospodarze będą musieli radzić sobie z poważnymi brakami, bo zagrają bez Jesse Boscha, Mateusza Kowalczyka, Aleksandra Paluszka i Filipa Rejczyka, a pod znakiem zapytania stoi także występ Lukasa Klemenza. Sytuacja kadrowa gości wygląda lepiej, ponieważ zabraknie jedynie Kacpra Plichty.

GKS Katowice – Motor Lublin, ostatnie wyniki

GKS Katowice w poprzedniej kolejce PKO BP Ekstraklasy zremisował 3:3 z Lechem Poznań, a wcześniej odpadł w półfinale Pucharu Polski po emocjonującym meczu z Rakowem Częstochowa (4:4, 2:4 w rzutach karnych). Motor Lublin rywalizował ostatnio wyłącznie w lidze, notując dwa remisy – 1:1 ze wspomnianym Rakowem oraz 1:1 z Radomiakiem Radom.

GKS Katowice – Motor Lublin, historia

W ostatnich bezpośrednich spotkaniach GKS Katowice ma lekką przewagę nad Motorem Lublin – w pięciu poprzednich pojedynkach ekipa z Górnego Śląska wygrała bowiem dwukrotnie. W opisywanym okresie zespół z Lubelszczyzny odniósł jedno zwycięstwo, a dwa spotkania zakończyły się remisami. Starcia tych drużyn zawsze są emocjonujące.

GKS Katowice – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy na pewno będą mieli większe wsparcie kibiców oraz przewagę własnego boiska. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi około 2.00, typ na zwycięstwo Motoru Lublin to mniej więcej 3.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania skorzystaj z naszego kodu promocyjnego GOAL i odbierz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

GKS Katowice Motor Lublin 2.00 3.80 3.60

GKS Katowice – Motor Lublin, przewidywane składy

GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Olsen – Jirka, Milewski, Rasak, Wasielewski – Wdowiak, Shkurin, Nowak

Motor: Brkić – Stolarski, Bartos, Matthys, Luberecki – Samper – Ndiaye, Wolski, Rodrigues, Fabio Ronaldo – Czubak

GKS Katowice – Motor Lublin, transmisja meczu

Niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie między GKS-em Katowice a Motorem Lublin oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Katowicach już w najbliższy piątek, 17 kwietnia o godzinie 18:00.

