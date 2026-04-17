Real sprzeda pomocnika. Jego odejście jest przesądzone

Dani Ceballos jest coraz bliżej rozstania z Realem Madryt po kolejnym trudnym sezonie. Jak podaje Matteo Moretto, pomocnik wzbudza zainteresowanie lokalnego giganta.

Dani Ceballos od dłuższego czasu nie potrafi wywalczyć sobie stałego miejsca w składzie Realu Madryt. W tym sezonie jego rola była mniejsza niż w zeszłym sezonie. Hiszpan rozegrał tylko 819 minut we wszystkich rozgrywkach i rzadko wychodził w pierwszej 11-stce.

Odejście 29-latka wydaje się przesądzone. Królewscy chcą przebudować kadrę po słabym sezonie. W związku z tym kilku zawodników musi zrobić miejsce dla nowych nabytków. Znaczenie ma także sytuacja kontraktowa. Aktualna umowa pomocnika obowiązuje do 2027 roku. Królewscy mają więc ostatnią szansę, żeby zarobić na jego sprzedaży.

Według doniesień usługami piłkarza Los Blancos zainteresowany jest Ajax Amsterdam. Holenderski gigant już skontaktował się w sprawie transferu i uważnie monitoruje sytuację. Klub chce wzmocnić środek pola doświadczonym graczem.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli Ajax zdecyduje się na złożenie oferty, negocjacje mogą przebiec całkiem sprawnie. Ostateczna decyzja będzie jednak należała do samego Ceballosa.

