Lech Poznań przejmie piłkarza Jagiellonii? Jest w gronie chętnych

10:07, 17. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Andy Pelmard gra w tym sezonie na wypożyczeniu w Jagiellonii Białystok, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. "Foot Mercato" informuje o konkretnym zainteresowaniu. Wśród jego potencjalnych pracodawców jest Lech Poznań.

Piłkarze Jagiellonii
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus

Lech zainteresowany obrońcą wypożyczonym do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok latem przeszła dużą rewolucję, a jednym z nowych nabytków był Andy Pelmard. Do zespołu dołączył dopiero na finiszu okienka, więc nie mógł jesienią grać w europejskich pucharach. Szybko okazał się natomiast ważną postacią drużyny i stworzył z Bernardo Vitalem duet środkowych obrońców w Ekstraklasie. Do tej pory reprezentant Madagaskaru rozegrał 22 spotkania dla ekipy Adriana Siemieńca, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Miał również okazję wystąpić w fazie pucharowej Ligi Konferencji.

Teraz przyszłość Pelmarda stoi pod znakiem zapytania. Jagiellonia nie podjęła jeszcze decyzji o jego wykupie – ma taką możliwość w przypadku zapłaty sięgającej 1,5 mln euro. Niewykluczone, że zawodnika czeka latem kolejny transfer.

Formalnie Pelmard jest piłkarzem francuskiego drugoligowca. Clermont Foot go sprzeda, o ile wpłynie za niego odpowiednia oferta. „Foot Mercato” informuje o dużym zainteresowaniu 26-latkiem. Wśród jego potencjalnych pracodawców znajduje się nawet Lech Poznań, który wysoko ocenia jego występy w Ekstraklasie.

Jagiellonia zapewne będzie próbowała wynegocjować korzystniejsze warunki transferu definitywnego. Oprócz dwóch klubów z Polski, Pelmardowi przyglądają się takie marki, jak Wolfsburg, Panathinaikos czy Stade Brestois.

