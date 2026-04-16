Inter poluje na darmowy transfer gwiazdy Bundesligi

14:16, 16. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  L'Interista.it

Inter Mediolan wie, jak przeprowadzać wolne transfery. Nerazzurri znaleźli takiego piłkarza w Bundeslidze i od razu ruszyli do działania. Skontaktowali się z agentem Juliana Brandta - podaje serwis L'Interista.

Cristian Chivu
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Brandt na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan jest bardzo blisko przypieczętowania 21. w historii mistrzostwa Włoch. Do zakończenia sezonu w Serie A pozostało sześć meczów, a przewaga nad drugim w tabeli Napoli wynosi dziewięć punktów. Z kolei trzeci AC Milan wyprzedzają o 12 punktów. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, mogą świętować tytuł od razu w pierwszy weekend maja po domowym starciu z Parmą.

Zarząd mediolańskiego klubu patrzy w przyszłość i planuje transfery na nowy sezon. Inter rozgląda się na rynku w poszukiwaniu odpowiednich zawodników. Jak to mają w zwyczaju, zwrócili uwagę na piłkarza, któremu latem wygasa kontrakt.

Nerazzurri są znani z tego, że świetnie działają w kwestii darmowych wzmocnień bez kwoty odstępnego. W przeszłości pozyskali tak m.in. Hakana Calhanoglu, Piotra Zielińskiego czy Marcusa Thurama. Do tego grona może dołączyć również Julian Brandt.

O zainteresowaniu reprezentantem Niemiec napisał serwis L’Interista.it. Ich zdaniem Inter nawiązał już kontakt z przedstawicielami piłkarza, żeby poinformować go o swoich planach. Negocjacje dopiero się rozpoczęły, więc nie podano żadnych dodatkowych szczegółów. Warto dodać, że odejście piłkarza z obecnego klubu, czyli Borussii Dortmund jest już przesądzone. 29-latek nie dogadał się z BvB ws. nowego kontraktu. Na Signal Iduna Park trafił w 2019 roku i łącznie uzbierał ponad 300 spotkań, strzelając 57 goli i notując 69 asyst.

