Arkadiusz Milik poznał decyzję Juventusu. Kolejna kontuzja przesądziła

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus podjął decyzję o rozwiązaniu kontraktu Milika latem

Arkadiusz Milik ma wielkiego, wręcz niewyobrażalnego pecha w swojej karierze. Polak w ostatnich latach kojarzy się przecież głównie z kontuzjami, które zabrały mu wiele miesięcy gry. A przecież jeszcze nie tak dawno temu mówiliśmy o nim jako o jednym z najlepszych reprezentantów Polski na Zachodzie.

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Milik powoli, ale jednak, wychodzi na prostą. Po zerwaniu więzadeł w czerwcu 2024 roku, reprezentant Polski dostawał swoje pierwsze minuty w barwach Juventusu, ale ostatnio znów doznał kontuzji, która wyklucza go z gry do końca sezonu. Taki stan rzeczy przelał już czarę goryczy we władzach Starej Damy. Według informacji przekazanych przez serwis „Tuttosport”, Arkadiusz Milik latem odejdzie z klubu. Juventus już podjął decyzję o rozwiązaniu kontraktu.

Arkadiusz Milik w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie dwa mecze, a na murawie spędził 34 minuty. 32-latek z Tychów na poziomie Serie A ma łącznie 154 mecze i 49 goli. W barwach Starej Damy z kolei wystąpił 77 razy i 17-krotnie wpisywał się na listę strzelców. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro. Być może latem czeka nas więc powrót Milika do PKO Ekstraklasy?

