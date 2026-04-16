Barcelona bliżej transferu Bastoniego. Inter postawił dwa warunki

Barcelona przybliża się do pozyskania Alessandro Bastoniego. Inter zaczyna bowiem akceptować jego sprzedaż, ale ma dwa warunki, o czym donosi Gianluca Di Marzio ze "Sky Sports".

Na zdjęciu: Hansi Flick

Inter zaczyna akceptować możliwość sprzedaży Bastoniego

Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów w tym sezonie już na etapie ćwierćfinału, co z całą pewnością jest rezultatem poniżej jakichkolwiek oczekiwań zarówno kibiców, jak i fanów. Niemniej Duma Katalonii wciąż ma szansę zakończyć obecne rozgrywki z mocnym triumfem, bowiem na ich koncie jest aż dziewięć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt w tabeli La Liga.

To wynik, który może dawać spokój i właściwie piłkarze Hansiego Flicka są na prostej drodze do obronienia mistrzowskiego tytułu. Niezależnie od tego, jak finalnie zakończy się ta sprawa, latem klub będzie musiał sięgnąć głębiej do kieszeni w poszukiwaniu pieniędzy na transfery. Priorytety są dwa: nowy obrońca oraz napastnik. Głównym kandydatem do wzmocnienia defensywy jest Alessandro Bastoni.

W ostatnim czasie media informowały, że negocjacje Barcelony oraz Interu, a także samego zawodnika nieco stanęły w miejscu, ale teraz Gianluca Di Marzio ze „Sky Sports”, przekazał bardzo ważne wieści. Według jego informacji Inter Mediolan zaczyna akceptować możliwość sprzedaży Bastoniego tego lata. Wymagania dla Barcelony są dwa: około 70 milionów euro i brak włączenia zawodników do transakcji.

Alessandro Bastoni w tym sezonie rozegrał w sumie 37 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego Włocha na 70 milionów euro.

