Arsenal znalazł „nowego Odegaarda”. Jest jeden warunek

Na zdjęciu: Martin Odegaard

Arsenal może pozyskać utalentowanego Norwega

Eirik Granaas to jeden z najciekawszych młodych piłkarzy w Norwegii. Ma dopiero 16 lat, a już gra w pierwszym zespole Fredrikstad FK. Właśnie dlatego wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród gigantów. Od dłuższego czasu obserwuje go Arsenal i widzi w nim duży potencjał.

Młody pomocnik jest porównywany do Martina Odegaarda. To podobny profil zawodnika. Dobrze czuje się z piłką przy nodze, potrafi kreować sytuacje i wyróżnia się odważną grą. Właśnie dlatego Kanonierzy śledzą jego poczynania.

Jednak ze względu na przepisy po Brexicie Anglicy nie mogą sprowadzić zawodnika przed ukończeniem 18 lat. To oznacza, że klub musi poczekać jeszcze co najmniej dwa lata. Dlatego inne kluby, jak RB Lipsk mogą wykorzystać tę sytuację. Niemiecki gigant, który także rozważa sprowadzenie Granaasa może spróbować zrobić to wcześniej.

Arsenal mimo to nie zamierza odpuszczać. Klub chce inwestować w młodych piłkarzy, a taki ruch może się opłacić w dłuższej perspektywie. Wiele będzie zależało od decyzji samego zawodnika.

