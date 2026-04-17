Kane wskazał najlepszego skrzydłowego świata. Nad Yamalem i Viniciusem

09:20, 17. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło: Fabrizio Romano

Harry Kane wskazuje na swojego kolegę z Bayernu Monachium. Jego zdaniem to Michael Olise jest obecnie najlepszym skrzydłowym świata, wyprzedzając Lamine Yamala oraz Viniciusa Juniora.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michael Olise i Harry Kane

Bayern Monachium po zaciętym dwumeczu wyeliminował Real Madryt i zagra w półfinale Ligi Mistrzów. W tej rywalizacji błysnęły największe gwiazdy Bawarczyków, czyli Harry Kane oraz Michael Olise. Ten drugi zanotował asystę na Santiago Bernabeu, a przed własną publicznością zdobył gola, który na dobre pogrzebał szanse Królewskich na odrobienie strat.

Francuz kontynuuje tym samym znakomitą dyspozycję, którą prezentuje w zasadzie od początku sezonu. Jego statystyki robią wrażenie – we wszystkich rozgrywkach uzbierał już 18 bramek oraz 29 asyst przy 43 występach. To liczby, których nie powstydziłby się żaden piłkarz na świecie.

Zarówno Kane, jak i Olise mają szanse, by zgarnąć za ten sezon Złotą Piłkę. Oczywiście do tego jeszcze daleka droga, bowiem o Ligę Mistrzów walczą cztery ekipy, a do tego w tym roku zostaną rozegrane mistrzostwa świata. W chwili obecnej to jednak gwiazdy Bayernu Monachium są uważane za głównych kandydatów w staraniach o tę statuetkę.

Kane z dużym uznaniem wypowiada się na temat Olise. Uważa go za najlepszego skrzydłowego na całym świecie. To oznacza, że zawodnik Bayernu wyprzedza w tym momencie Lamine Yamala oraz Viniciusa Juniora, do których na ogół w ostatnich latach należało to miano.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości