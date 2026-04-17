Kane wskazał najlepszego skrzydłowego świata. Nad Yamalem i Viniciusem

Harry Kane wskazuje na swojego kolegę z Bayernu Monachium. Jego zdaniem to Michael Olise jest obecnie najlepszym skrzydłowym świata, wyprzedzając Lamine Yamala oraz Viniciusa Juniora.

Olise nad Yamalem i Viniciusem. Olbrzymie wyróżnienie

Bayern Monachium po zaciętym dwumeczu wyeliminował Real Madryt i zagra w półfinale Ligi Mistrzów. W tej rywalizacji błysnęły największe gwiazdy Bawarczyków, czyli Harry Kane oraz Michael Olise. Ten drugi zanotował asystę na Santiago Bernabeu, a przed własną publicznością zdobył gola, który na dobre pogrzebał szanse Królewskich na odrobienie strat.

Francuz kontynuuje tym samym znakomitą dyspozycję, którą prezentuje w zasadzie od początku sezonu. Jego statystyki robią wrażenie – we wszystkich rozgrywkach uzbierał już 18 bramek oraz 29 asyst przy 43 występach. To liczby, których nie powstydziłby się żaden piłkarz na świecie.

Zarówno Kane, jak i Olise mają szanse, by zgarnąć za ten sezon Złotą Piłkę. Oczywiście do tego jeszcze daleka droga, bowiem o Ligę Mistrzów walczą cztery ekipy, a do tego w tym roku zostaną rozegrane mistrzostwa świata. W chwili obecnej to jednak gwiazdy Bayernu Monachium są uważane za głównych kandydatów w staraniach o tę statuetkę.

Kane z dużym uznaniem wypowiada się na temat Olise. Uważa go za najlepszego skrzydłowego na całym świecie. To oznacza, że zawodnik Bayernu wyprzedza w tym momencie Lamine Yamala oraz Viniciusa Juniora, do których na ogół w ostatnich latach należało to miano.