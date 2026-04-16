Inter Mediolan – Cagliari Calcio: typy, kursy, zapowiedź (17.04.2026)

Inter Mediolan - Cagliari Calcio: typy i kursy na mecz 33. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza już w piątek (17 kwietnia) o godzinie 20:45.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Inter – Cagliari, typy bukmacherskie

Piątkowe zmagania w ramach 33. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym zobaczymy Inter Mediolan. Liderzy tabeli tego dnia przed własną publicznością zmierzą się z Cagliari Calcio. Nerazzurri są na bardzo dobrej drodze, aby sięgnąć po tytuł mistrzowski, prezentując w tym sezonie wysoką i równą formę. Każde kolejne zwycięstwo przybliża mediolańczyków do upragnionego celu, dlatego nie mogą pozwolić sobie na chwilę dekoncentracji. Choć podopieczni Cristiana Chivu będą faworytem tego spotkania, rywalizacja z Cagliari zapowiada się interesująco i może dostarczyć kibicom sporo emocji.

Ja uważam, że w tym starciu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Inter – Cagliari, ostatnie wyniki

Inter Mediolan nie prezentuje specjalnie wysokiej formy. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (5:2 z Romą oraz 4:3 z Como), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Atalantą Bergamo i 1:1 z Fiorentiną), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Milanem).

Cagliari Calcio natomiast kompletnie nie potrafią odnaleźć dobrej dyspozycji. Goście piątkowego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Cremonese), a także ponieśli aż cztery porażki (1:2 z Como, 1:3 z Pisą, 0:1 z Napoli oraz 1:2 z Sassuolo).

Inter – Cagliari, historia

Historia rywalizacji Interu z Cagliari zdecydowanie częściej układała się po myśli zespołu z Mediolanu, który regularnie zdobywał punkty w bezpośrednich starciach. Szczególnie na własnym stadionie Nerazzurri potrafili narzucać swoje warunki gry i wykorzystywać przewagę kadrową. Cagliari jednak niejednokrotnie sprawiało faworytowi problemy, urywając punkty lub stawiając twardy opór. Dzięki temu pojedynki tych drużyn wielokrotnie przynosiły sporo emocji i zwrotów akcji.

Inter – Cagliari, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.23. W przypadku zwycięstwa Cagliari Calcio natomiast sięga nawet 13.0.

Inter Mediolan Cagliari 1.23 6.25 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2026 21:09

Inter – Cagliari, kto wygra?

Inter – Cagliari, przewidywane składy

Inter Mediolan: Sommer – Akanji, de Vrij, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco – Thuram, Esposito

Cagliari Calcio: Caprile – Pedro, Mina, Rodriguez – Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert – Esposito, Folorunsho

Inter – Cagliari, transmisja meczu

Spotkanie Inter Mediolan – Cagliari Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić na stronie elevensports.pl, a także w usługach Polsat Box Go i STS TV.

