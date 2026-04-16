Legia Warszawa – Zagłębie Lubin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Zespół Wojskowych zmierzy się z ekipą Miedziowych. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższy piątek, 17 kwietnia o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2026 21:22

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To starcie zapowiada się niezwykle ciekawie ze względu na odmienne cele obu drużyn. Wojskowi mają obecnie 34 punkty i zajmują dopiero 14. miejsce, walcząc o utrzymanie w lidze. Z kolei Miedziowi z 44 oczkami plasują się na 2. pozycji, licząc się w walce o mistrzostwo Polski. To starcie powinno przynieść dużo emocji. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w najbliższy piątek, czyli 17 kwietnia, o godzinie 20:30.

Stawiam w tym pojedynku na zwycięstwo Legii Warszawa. Uważam, że stołeczny zespół zrobi wszystko, by jak najlepiej zaprezentować się przed własną publicznością. Dlatego umieszczam taki zakład na weekendowym kuponie. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

W Legii Warszawa sytuacja kadrowa przed meczem jest mocno skomplikowana, ponieważ zabraknie Vahana Bichakhchyana, Antonio Colaka, Claude Goncalvesa, Petara Stojanovicia, Rubena Vinagre oraz Wojciecha Urbańskiego. Znacznie spokojniej wygląda to w Zagłębiu Lubin, gdzie nie będą mogli wystąpić tylko Dominik Hładun i Tomasz Makowski. Absencje, szczególnie w ekipie gospodarzy, mogą mieć istotny wpływ na przebieg tego spotkania.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Legia Warszawa zremisowała 1:1 z Górnikiem Zabrze oraz pokonała Pogoń Szczecin 2:0 na boiskach PKO BP Ekstraklasy. Z kolei Zagłębie Lubin w tym okresie wygrało 1:0 z Radomiakiem Radom i przegrało z Arką Gdynia 1:3 w rozgrywkach ligowych.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, historia

W bezpośrednich spotkaniach Legia Warszawa wyraźnie dominuje nad Zagłębiem Lubin. W pięciu poprzednich meczach stołeczny zespół odniósł bowiem aż cztery zwycięstwa, a Miedziowi wygrali tylko raz. W tych starciach nie byliśmy świadkami ani jednego remisu.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którzy muszą punktować, bo walczą o utrzymanie. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi około 1.70, typ na zwycięstwo Zagłębia Lubin to mniej więcej 5.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania skorzystaj z naszego kodu promocyjnego GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych i bonus od wpłat do 600 złotych.

Legia Warszawa Zagłębie Lubin 1.68 3.60 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2026 21:22

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Legia: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Wszołek, Szymański, Elitim, Kun – Adamski, Rajović, Chodyna

Zagłębie: Burić – Corluka, Nalepa, Michalski, Lucić – Dąbrowski, Kocaba – Reguła, Kolan, Radwański – Levente Szabo

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie między Legią Warszawa a Zagłębiem Lubin oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Robert Skrzyński i Michał Żyro. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w ten piątek, 17 kwietnia o godzinie 20:30.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.