Tragiczne wieści z Austrii. Nie żyje Alexander Manninger

Były bramkarz Arsenalu i Juventusu zginął w wypadku samochodowym
Alexander Manninger zakończył piłkarską karierę w 2017 roku. W jej trakcie występował dla takich klubów, jak Arsenal, Juventus, Fiorentina czy Bologna. Był również związany z Liverpoolem, choć ani razu tam nie zagrał. W czwartek austriackie media przekazały, że 48-latek zginął w wypadku samochodowym w rodzimym Salzburgu. Miał zostać uderzony przez lokalny pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Obrażenia były na tyle poważne, że nie udało się go uratować.
– Alexander Manninger był wybitnym ambasadorem austriackiej piłki nożnej zarówno na boisku, jak i poza nim. Swoją międzynarodową karierą wyznaczał standardy, inspirował i miał wpływ na wielu młodych bramkarzy – przekazał Peter Schottel, dyrektor austriackiej federacji.
W 1998 roku Manninger świętował z Arsenalem tytuł mistrza Anglii, a w 2012 roku zdobył mistrzostwo Włoch z Juventusem. Najwięcej występów w trakcie swojej kariery zaliczył dla AC Sieny. Miał okazję występować w Pucharze UEFA czy Lidze Mistrzów, a z reprezentacją Austrii przebywał na Mistrzostwach Europy w 2008 roku.