Tragiczne wieści z Austrii. Nie żyje Alexander Manninger

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alexander Manninger

Były bramkarz Arsenalu i Juventusu zginął w wypadku samochodowym

Alexander Manninger zakończył piłkarską karierę w 2017 roku. W jej trakcie występował dla takich klubów, jak Arsenal, Juventus, Fiorentina czy Bologna. Był również związany z Liverpoolem, choć ani razu tam nie zagrał. W czwartek austriackie media przekazały, że 48-latek zginął w wypadku samochodowym w rodzimym Salzburgu. Miał zostać uderzony przez lokalny pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Obrażenia były na tyle poważne, że nie udało się go uratować.

– Alexander Manninger był wybitnym ambasadorem austriackiej piłki nożnej zarówno na boisku, jak i poza nim. Swoją międzynarodową karierą wyznaczał standardy, inspirował i miał wpływ na wielu młodych bramkarzy – przekazał Peter Schottel, dyrektor austriackiej federacji.

Die Nachricht vom Tod von Alex Manninger macht tief betroffen. Mit ihm verliert der Fußball einen besonderen Menschen. In dieser schweren Zeit gilt unser aufrichtiges Mitgefühl seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. Viel Kraft für die kommende Zeit! #RIP pic.twitter.com/brA3Z4AGI1 — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) April 16, 2026

W 1998 roku Manninger świętował z Arsenalem tytuł mistrza Anglii, a w 2012 roku zdobył mistrzostwo Włoch z Juventusem. Najwięcej występów w trakcie swojej kariery zaliczył dla AC Sieny. Miał okazję występować w Pucharze UEFA czy Lidze Mistrzów, a z reprezentacją Austrii przebywał na Mistrzostwach Europy w 2008 roku.