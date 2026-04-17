News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Priorytetowy transfer do Realu Madryt to nowy napastnik

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów i brak realnej walki o mistrzostwo Hiszpanii tylko podkręciły dyskusję o zmianach w kadrze. W Madrycie coraz głośniej mówi się o tym, czego tej drużynie brakuje najbardziej. I nie chodzi wyłącznie o środek pola. Rafa Alkorta nie ma wątpliwości, że kluczowy problem leży w ataku.

– Myślę, że potrzebują środkowego napastnika – stwierdził były piłkarz Realu Madryt.

Chodzi o klasyczną „dziewiątkę”, zawodnika ustawionego w polu karnym, który zamyka akcje i daje gwarancję goli. Mbappe, mimo dobrych liczb, gra zupełnie inaczej. Częściej schodzi do boków, szuka miejsca i tworzy przewagę, zamiast czekać na ostatnie podanie.

– Potrzebujesz prawdziwej dziewiątki, potrzebujesz Haalanda – ocenił Alkorta.

Pomysł brzmi jasno, ale realizacja już nie. Po pierwsze transfer Erlinga Haalanda lub innego napastnika ze światowej czołówki byłby ogromnym wyzwaniem finansowym. Po drugie wprowadzenie typowej dziewiątki oznacza konieczność przebudowy ofensywy. I tu zaczynają się schody. Pojawia się pytanie o ustawienie Mbappe i Viniciusa. Jeden z nich musiałby zmienić pozycję albo ograniczyć swoją rolę. A to właśnie na tych dwóch zawodnikach opiera się dziś większość gry ofensywnej Realu.

Problem widać szczególnie w meczach z głęboko broniącymi rywalami. Zespół często wrzuca piłki w pole karne, ale brakuje tam zawodnika, który potrafi je wykończyć.

– Często widzimy dośrodkowania i nie ma nikogo, kto mógłby to zamknąć – padło w analizie.

W poprzednich sezonach takie sytuacje ratowali pomocnicy. Jude Bellingham regularnie wchodził w pole karne i dawał liczby. Teraz tego elementu brakuje, a atak staje się przewidywalny. Dlatego temat, który przewija się w dyskusjach jako „priorytetowy transfer do Realu Madryt”, wraca coraz częściej. Klub nie planuje rewolucji kadrowej, ale jedna zmiana w ofensywie może być po prostu konieczna.