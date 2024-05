DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Florenzi

Alessandro Florenzi: Kto go zna, wie jak cierpi dla Milanu

W niedzielnym spotkaniu AC Milan znów zawiódł swoich kibiców. „Rossoneri” bowiem przed własną publicznością tylko zremisowali z Genoą 3:3. Podopieczni Stefano Piolego przez znaczną część meczu musieli gonić wynik. Udało im się wreszcie wyjść na prowadzenie pod koniec rywalizacji, ale ostatecznie ostatni głos należał do zespołu ze stolicy regionu Ligurii.

Po niedzielnym meczu o sytuacji trenera wypowiedział się zawodnik „Rossonerich” – Alessandro Florenzi. Włoski defensor w rozmowie z dziennikarzami wydawał się być zaniepokojony sytuacją Stefano Piolego. Mistrz Europy również w ciepłych słowach wypowiedział się o swoim szkoleniowcu.

– Wszyscy mniej lub bardziej przeżywamy to razem z nim. Wiemy, że zawsze nas chronił, także wtedy, gdy my bardziej niż on zasługiwaliśmy na krytykę. Drużyna jest całkowicie po stronie trenera. Być może jest tej krytyki zbyt wiele, jeśli wziąć pod uwagę, w jakim momencie przejął Milan i gdzie go doprowadził. Ale taka jest piłka, szybko się zapomina, co był dzień wcześniej. Tak już jest, trener to wszystko chłonie, nie pokazuje tego po sobie, ale kto go zna dobrze, wie jak bardzo cierpi dla Milanu – powiedział Alessandro Florenzi cytowany przez serwis „acmilan.com.pl”.

Podział punktów w spotkaniu z Genoą to kolejny kamyczek do ogródka Stefano Piolego. Przyszłość włoskiego szkoleniowca w Mediolanie i tak wydaje się być przesądzona. Jakiś czas temu media obiegła informacja, że AC Milan po sezonie zakończy współpracę z 58-latkiem.

