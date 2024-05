Eastern Views / Alamy Na zdjęciu: Kieran McKenna

Kieran McKenna wśród kandydatów do pracy w Brighton

Brighton & Hove Albion w sobotę po południu oficjalnie poinformował o rozstaniu z obecnym trenerem Roberto De Zerbim. Włoch po niemal dwóch latach pracy na Amex Stadium zakończy swoją przygodę w klubie spotkaniem z Manchesterem United. Przyszłość 44-letniego szkoleniowca jeszcze nie jest znana, ale za to w sieci pojawiają się pierwsze przecieki odnośnie jego ewentualnego następcy.

Portal The Telegraph przekazał, że De Zerbiego na ławce trenerskiej mógłby zastąpić Kieran McKenna. 38-letni trener pracuje aktualnie w Ipshwich Town, z którym w tym sezonie wywalczył awans do Premier League. Rok wcześniej z kolei awansował wraz z drużyną z League One do Championship. Praca młodego trenera na Portman Road została doceniona nie tylko przez Mewy, ale również przez fanów Manchesteru United, bowiem część z nich widziałaby go w roli następnego opiekuna Czerwonych Diabłów.

Praca w Ipshwich Town jest dla Kierana McKenny pierwszą samodzielną przygodą w roli pierwszego trenera. Wcześniej 38-latek był asystentem trenera w Manchesterze United oraz pracował z młodzieżowymi drużynami Czerwonych Diabłów. Z obecnym zespołem rozpoczął współpracę w grudniu 2021 roku. Do tej pory prowadził ich w 131 meczach, z których wygrał 76 spotkań. Obecne rozgrywki zakończył na 2. miejscu za plecami Leicester z dorobkiem 96 punktów.