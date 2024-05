PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Besiktas Stambuł może zatrudnić Jose Mourinho

Jose Mourinho w ostatnich tygodniach był poważnie łączony z objęciem posady szkoleniowca Fenerbahce Stambuł, ale wiele wskazuje na to, że ostatecznie wyląduje na ławce trenerskiej… odwiecznego rywala Żółtych Kanarków – Besiktasu Stambuł. Rewelacje w tej sprawie przekazał wiceprezydent Czarnych Orłów, czyli Huseyin Yucel. Portugalski szkoleniowiec może więc rozpocząć pracę w lidze tureckiej, skąd płynie zainteresowanie jego osobą.

– Skontaktowaliśmy się z Jose Mourinho miesiąc temu, a on pozytywnie ocenił naszą ofertę. Ustaliliśmy już szczegóły kontraktu pod względem finansowym. Teraz ten pomysł zostanie poddany ocenie na zarządzie klubu. W przyszłym tygodniu planujemy udać się do Włoch, aby spotkać się z Jose “twarzą w twarz”. Jeśli osiągniemy porozumienie z Mourinho, to zarekomendujemy mu włączenie Ricardo Quaresmy do sztabu szkoleniowego – powiedział wiceprezes Besiktasu Stambuł, Huseyin Yucel, cytowany przez redakcję włoskiego portalu “Football Italia”.

Co ciekawe, do niedawna opiekunem ekipy Czarnych Orłów był Fernando Santos. Jose Mourinho pozostaje bez pracodawcy od stycznia 2024 roku, kiedy to został zwolniony z Romy. 61-letni szkoleniowiec w przeszłości prowadził natomiast takie drużyny jak między innymi Tottenham Hotspur, Manchester United, Chelsea, Real Madryt, Inter Mediolan oraz FC Porto. Popularny menedżer w swoim CV nie ma zatem jeszcze żadnego tureckiego klubu. W najbliższym czasie może to jednak ulec zmianie.