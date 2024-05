Magiera po zwycięstwie Śląska. “Zapisaliśmy się w historii klubu”

Śląsk Wrocław wygrał 2:0 z Radomiakiem Radom w meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi w obecnym sezonie zdobędą przynajmniej wicemistrzostwo Polski. - Awans do europejskich pucharów smakuje świetnie, ale nie chce jeszcze o tym mówić, bo sezon trwa, mamy cel do zrealizowania - przyznał Jacek Magiera.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Jacek Magiera: Sezon trwa i mamy cel do zrealizowania

Śląsk Wrocław pokonał Radomiaka Radom 2:0 w spotkaniu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Wojskowych jest już więc pewna przynajmniej wicemistrzostwa Polski. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok, która ma tyle samo punktów, ale lepszy bilans bramkowy. Wszystko zatem rozstrzygnie się już za tydzień w ostatniej serii gier. Jacek Magiera wziął udział w pomeczowej konferencji prasowej.

– Cieszymy się z tego zwycięstwa. Uważam, że jak najbardziej zasłużone. Ten mecz wyglądał tak, jak się tego spodziewaliśmy. W planowany sposób zdobywaliśmy istotne dla nas przestrzenie na boisku. Bramka Nahuela myślę, że będzie pamiętana latami, gol Matsenki też warty odnotowania. Przebił chyba swój strzał z meczu z Wisłą Płock w tamtym sezonie. Za tydzień o tej godzinie będziemy wiedzieć, czy jesteśmy mistrzem, czy wicemistrzem. Szykujemy się do następnego spotkania z Rakowem – powiedział Jacek Magiera cytowany przez oficjalną stronę internetową Śląska Wrocław.

– Awans do europejskich pucharów smakuje świetnie, ale nie chce jeszcze o tym mówić, bo sezon trwa, mamy cel do zrealizowania. Umiarkowanie cieszyliśmy się szatni. Trzeba się przygotować do meczu z Rakowem. Dziś zawodnicy będą mieli regeneracje, a od wtorku ruszają przygotowania do meczu w Częstochowie – dodał trener Wojskowych.

– Jedenaście lat klub czeka na medal mistrzostw Polski i właśnie zapisaliśmy się w jego historii. Zobaczymy, na którym miejscu wygrawerujemy rok 2024. Na jednej z pierwszych odpraw mówiłem do każdego z zawodników, że celem każdego z nich powinien być sukces dla klubu i zapisanie się w jego historii – zakończył opiekun Śląska Wrocław.