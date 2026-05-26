PZPN zmieni zdanie ws. Superpucharu? „Sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta”

08:05, 26. maja 2026
Mateusz Bednarski
Wciąż nie ma pewności, gdzie ostatecznie zostanie rozegrany mecz o Superpuchar Polski. Tomasz Włodarczyk na kanale "Meczyki.pl" poinformował, że spotkanie może wrócić do Poznania, ale sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

Mikael Ishak
PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Mecz o Superpuchar Polski wróci do Poznania

Mecz o Superpuchar Polski w ostatnich dniach wywołał spore zamieszanie, a wszystko za sprawą decyzji PZPN. Polski Związek postanowił zmienić wcześniejsze ustalenia i przenieść mecz z obiektu mistrza Polski, czyli w tym wypadku Lecha Poznań, do Wrocławia. Sprawa wzbudziła olbrzymie kontrowersje i naturalne, że bardzo nie spodobała się w stolicy Wielkopolski.

Lech Poznań utraciłby spore zyski z dnia meczowego. Przypomnijmy, że przed rokiem mecz Lecha z Legią w ramach Superpucharu zgromadził przy Bułgarskiej ponad 40 tysięcy widzów. Kibice Kolejorza bardzo szybko przedstawili swoje oficjalne stanowisko i zapowiedzieli bojkot meczu we Wrocławiu. W ramach solidarności przyłączyli się do nich też fani zabrzańskiego Górnika. A to oznacza, że pojedynek na Tarczyński Arena najpewniej odbyłby się przy pustych trybunach.

Teraz głos w sprawie zabrał Tomasz Włodarczyk. – Prawdopodobnie Superpuchar wróci do Poznania, ale to nie jest jeszcze sprawa rozstrzygnięta. Moim zdaniem rozwiązanie będzie takie, że Superpuchar zostanie rozegrany w Poznaniu, a w przyszłym roku lokalizację będzie już wybierał PZPN – powiedział dziennikarz Meczyki.pl

Mecz ma się odbyć 16 lub 17 lipca. Natomiast 21-21 lipca Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczną swoją przygodę z eliminacjami do Ligi Mistrzów.