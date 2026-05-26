Real Madryt wybierze nową drogę? Głośna wypowiedź o Mourinho

08:19, 26. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Abc.es

Real Madryt znalazł się w centrum kolejnej gorącej debaty. Enrique Riquelme jasno ocenił możliwy powrót José Mourinho i wskazał, jakiej przyszłości chce dla klubu.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Burza wokół Mourinho. Ważna postać Realu Madryt powiedziała „dość”

Real Madryt może w najbliższych miesiącach stanąć przed ważnymi decyzjami dotyczącymi kierunku rozwoju sportowego. Głos w sprawie potencjalnego powrotu Jose Mourinho zabrał Enrique Riquelme, kandydat na prezydenta klubu. W rozmowie z portalem Abc.es stanowczo podkreślił, że nie widzi portugalskiego szkoleniowca jako odpowiedniego wyboru dla Królewskich na obecnym etapie.

– Mourinho to świetny trener, ale w naszym przypadku uważamy, że Real potrzebuje długoterminowego projektu na przyszłość, a nie krótkoterminowego rozwiązania. Musimy całkowicie zmienić kurs, wybierając projekt średnio i długoterminowy. Nie jestem ani zwolennikiem Mourinizmu, ani anty-Mourinistą, jestem madridistą – powiedział Riquelme w rozmowie z Abc.es.

Słowa kandydata na prezydenta odbiły się szerokim echem w hiszpańskich mediach, ponieważ nazwisko Mourinho regularnie wraca w kontekście Realu. Portugalczyk prowadził drużynę w latach 2010-2013 i mimo zdobycia mistrzostwa Hiszpanii oraz krajowego pucharu pozostawił po sobie bardzo podzielone opinie.

Na razie nie wiadomo, czy temat ewentualnego powrotu Mourinho rzeczywiście pojawi się w gabinetach ekipy z Estadio Santiago Bernabeu. Wypowiedź Riquelme dla Abc.es pokazuje jednak, że część środowiska związanego z klubem oczekuje nowego, wieloletniego projektu zamiast głośnych, krótkoterminowych ruchów.

