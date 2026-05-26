Alarm w Atletico Madryt. Wielkie kluby ustawiły się po Juliana Alvareza

Julian Alvarez może zostać bohaterem jednego z największych transferów lata. Fabrizio Romano ujawnił, że o gwiazdę Atletico Madryt pytają FC Barcelona, PSG i kluby Premier League.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez coraz bliżej odejścia? Fabrizio Romano nie ma wątpliwości

Julian Alvarez coraz częściej pojawia się w kontekście hitowego transferu przed startem nowego sezonu. Jak poinformował Fabrizio Romano na platformie X, sytuację reprezentanta Argentyny monitorują między innymi FC Barcelona, Paris Saint-Germain oraz kilka czołowych klubów Premier League. Chociaż napastnik Atletico Madryt ma ważny kontrakt aż do 2030 roku, do tej pory nie rozpoczęto konkretnych rozmów dotyczących jego przedłużenia lub poprawy warunków współpracy.

Według źródła brak zdecydowanych działań ze strony władz Los Colchoneros może otworzyć drogę do negocjacji z innymi zespołami. Dziennikarz podkreśla, że madrycki klub będzie miał problem z zatrzymaniem zawodnika, jeśli latem pojawią się oferty opiewające na ogromne kwoty. Julian Alvarez jest dzisiaj jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku, a jego nazwisko od miesięcy znajduje się na listach życzeń europejskich gigantów.

Argentyńczyk trafił do Atletico Madryt latem 2024 roku z Manchesteru City. Od początku pobytu w Hiszpanii odgrywa kluczową rolę w zespole Diego Simeone. W sezonie 2025/2026 rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył 20 bramek i zanotował dziewięć asyst. Regularna forma oraz wszechstronność sprawiają, że zainteresowanie jego usługami stale rośnie.

Na razie nie wiadomo, czy Madrytczycy zdecyduje się rozpocząć rozmowy z piłkarzem jeszcze przed otwarciem okna transferowego. Romano zaznacza jednak, że najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Juliana Alvareza.