Wyliczono szanse polskich klubów na fazę ligową europejskich pucharów

Polskie zespoły szykują się do walki o Europę, a pierwsze wyliczenia pokazują, kto ma największe szanse na grę w poszczególnych pucharach. Piotr Klimek opublikował w serwisie X prognozy oparte na danych Opty, które kreślą możliwe scenariusze dla Lecha Poznań, Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice.

Lech, Górnik i Jagiellonia powinni wywalczyć awans do fazy ligowej

Największe szanse na grę w Europie ma Lech Poznań. Kolejorz rozpocznie eliminacje Ligi Mistrzów od drugiej rundy w ścieżce mistrzowskiej i według prognoz ma 30,1% szans na awans do Champions League. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem pozostaje jednak Liga Europy, gdzie wyliczenia pokazują 54%. Szansa na Ligę Konferencji wynosi 15,5%. Zdaniem Piotra Klimka Lech powinien poradzić sobie z częścią rywali, ale przy kilku wymagających dwumeczach potknięcie na którymś etapie wydaje się realnym scenariuszem.

W drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów rozpocznie również Górnik Zabrze. Wyliczenia wskazują 1,8% szans na Champions League, 50,7% na Ligę Europy i 24,7% na Ligę Konferencji. Łącznie daje to około 77 procent prawdopodobieństwa gry w Europie. Duże znaczenie może mieć ścieżka eliminacyjna i dodatkowo dwukrotna możliwość naprawienia błędu po ewentualnym spadku do mniej prestiżowych pucharów.

Jagiellonia Białystok wystartuje od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Według prognoz szanse mistrza Polski na Ligę Europy wynoszą 30,4%, a na Ligę Konferencji 49,2%. Dane sugerują, że najrealniejszym wariantem może być walka o fazę ligową Ligi Konferencji. Kluczowe znaczenie może mieć rozstawienie w końcowej fazie kwalifikacji.

Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczną drogę od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków ma według wyliczeń 46,8% szans na awans do tych rozgrywek. Zespół ma być rozstawiony na każdym etapie eliminacji, ale trzy kolejne rundy zawsze niosą ryzyko niespodzianki.

Najtrudniejsze zadanie czeka GKS Katowice. Wyliczenia dają klubowi 21,5 procent szans na grę w Lidze Konferencji. GKS będzie rozstawiony tylko w drugiej rundzie eliminacji. Później wiele może zależeć od losowania. Korzystna ścieżka może otworzyć drogę do Europy, ale mocniejsi przeciwnicy znacząco podniosą poziom trudności.